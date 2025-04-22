布里斯班號航空母艦的新篇章

颶風「阿爾弗雷德」過後，澳洲皇家海軍布里斯班號開啟新篇章。



澳洲著名的潛水地點，澳洲皇家海軍布里斯班號，因颶風阿爾弗雷德而發生了巨大變化，並把沉船的前部上層建築掀翻。值得注意的是，該部分現在完美地直立在主船體旁邊。這種偶然的排列形成了兩個不同的結構供潛水員探索，同時也形成了一個天然的排水溝，為海洋生物創造了一個迷人的庇護所。



這次重大的重新配置不僅保留了這艘前海軍戰艦的傳奇歷史，也為其歷史增添了新的篇章。潛水員現在將體驗在主沉船和其分離同伴之間航行的刺激，發現隱藏的角落和繁榮的棲息地，這些棲息地已迅速成為海洋生物多樣性的避風港。新形成的排水溝已經吸引了成群的魚和其他海洋生物，生動地展示了大自然的韌性和美麗。

布里斯班一號艦的新篇章



Sunreef 的 Jonny 表示：“氣旋阿爾弗雷德讓布里斯班號原本就令人興奮和好奇的故事更加豐富。” “我們被海洋的力量和沈船被重新安置的程度所震驚，這真是令人難以置信，現在這場天氣事件在這個已經聞名的沉船故事中永恆化了。”



昆士蘭公園和野生動物服務局南部海洋公園首席護林員史蒂夫·霍塞克 (Steve Hoseck) 表示，護林員上週末對位於穆盧拉巴 (Mooloolaba) 附近的熱門潛水地點進行了颶風過後的初步檢查。



霍塞克先生說：“雖然沉船的大部分仍然完好無損，似乎沒有受到阿爾弗雷德的影響，但船的前部很大一部分已經發生了重大改造。”



「前煙囪下方的整個部分已經脫落並被重新安置到船的左舷——這充分展示了氣旋期間波浪和水流的威力。”



霍塞克先生表示，護林員的首要任務是確保隔離區域的安全，以便盡快恢復潛水。



「這些工程完成後，我們將開放該地點，由兩家當地潛水業者提供僅限外部指導的潛水服務。



「下一個優先事項是對沉船進行全面的內部檢查，以評估是否需要進行額外的工作才能確保潛水員安全進入沉船。



這項內部評估工作非常複雜，需要良好的海況，可能需要幾個月的時間才能完成。為了安全起見，在此期間，潛水活動將僅限於有導遊陪同的潛水。



「四月份的多光束勘測將為我們提供有關外表面損壞情況的指示，並將與先前的勘測結果進行比較，以確定是否發生了進一步的扭曲或變形。



「我們認識到前任的重要性布里斯本號航空母艦 該潛水點對當地潛水社區和旅遊業至關重要，我們致力於確保潛水點的安全並重新開放，以便遊客能夠盡快體驗其新的創意表達。



“我們要求人們遠離該地點，直到確認安全為止。”



「一旦被認為是安全的，前布里斯本號航空母艦 這將是一次令人驚嘆的潛水，由於熱帶氣旋阿爾弗雷德，它將帶來新的轉折和獨特的視角。 」



有關前任的更多信息布里斯本號航空母艦 保護公園地址如下： 前澳洲皇家海軍布里斯本號保護公園。