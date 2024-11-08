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Aggressor Adventures 增加了新的紅海船和厄爾巴礁行程

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侵略者冒險

埃及南部腹地是原始的、未受破壞的、偏遠的地區，現在 侵略者冒險 其船隊新增一艘新船，將從 2025 年 XNUMX 月起進入這片未開發的荒野，包括著名的厄爾巴礁。

Red Sea Aggressor V 將從貝雷尼采港出發，貝雷尼采港是埃及海軍運營的設施，位於加利卜港以南約 220 公里處，這裡是大多數紅海南部遊獵船宿出發的地方。這個位於更南邊的新起點意味著落基島和扎巴爾加德的熱點距離更近，而厄爾巴礁等更遠的地點也在輕鬆的巡航距離之內。

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紅海侵略者V

Red Sea Aggressor V 是一艘 40 公尺長的鋼製船體，擁有不少於五層甲板。她的 26 間空調客艙可容納 13 名客人，並設有兩個室內休息室、兩個室外休息區、一個露天日光浴平台、一間大餐廳和一個熱水浴缸。她由兩艘配備 85 馬力發動機的寬敞 RIB 提供服務。

侵略者冒險
海龜為攝影師擺姿勢

該船將運行兩條不同的航線，一條航線經過阿布加拉瓦、拉斯巴納斯、扎巴爾加德和洛基島，在返回港口的途中經過哈比利加法爾和危險礁，另一條則繼續向南行駛，直達蘇丹邊境，到達厄爾巴礁。這些行程每週都會輪換，這意味著客人可以在船上進行為期兩週的旅行，並選擇兩條不同的路線。

在厄爾巴礁航線上，整個 2025 年季節，船隻向北返回的日子之一將專門進行四次探索性潛水。客人可以對這些偏遠的珊瑚礁潛水提出回饋，投票選出的前四個潛水地點將被命名並添加到 2026 年的行程中。

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紅海南部常遇到遠洋白鰭鯊
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