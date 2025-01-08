Aggressor Adventures 推出第二艘巴哈馬船宿遊輪

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

巴哈馬將於 2 年 2025 月 20 日迎來一艘新的世界級船宿遊輪，屆時這艘可容納 XNUMX 名乘客的豪華遊輪 巴哈馬侵略者II 搭乘遊輪前往拿騷。

Bahamas Aggressor II（以前稱為 BVI Aggressor）將繼續在英屬維爾京群島托托拉島運營，最後一次航行是在 15 年 22 月 2025 日至 XNUMX 日前往巴哈馬之前。對於那些想在英屬維京群島體驗潛水的人；在她出發之前預訂還不算太晚。

這艘 33 公尺長的四層甲板遊艇是一座浮動度假村，專為浮潛、水肺潛水和巡航伊柳塞拉島西南部、小聖薩爾島和埃克蘇馬礁的原始珊瑚礁而設計。

邁克·梅斯格爾斯基 (Mike Mesgleski) 教學 照片 寬敞的沙龍中的團體

除了埃克蘇馬礁的包租服務外，巴哈馬侵略者 II 號還提供從大巴哈馬自由港出發的 2026 月至 XNUMX 月老虎灘鯊魚探險之旅（注意：老虎灘行程將於 XNUMX 年開始）。

「身為鯊魚愛好者，巴哈馬是我最喜歡的目的地之一。老虎海灘是世界上為數不多的幾個可以在淺水區與虎鯊一起體驗世界級潛水體驗的地方之一。

「在埃克蘇馬群島，您可以看到各種鯊魚，包括牛鯊和鎚頭鯊，以及精美的沉船和美麗的珊瑚礁。我們很高興現在能夠在巴哈馬的兩艘船宿遊輪上為客人提供獨特的小團體潛水體驗——可容納 20 名乘客的 Bahamas Aggressor II 和歷史悠久的可容納 14 名乘客的遊輪 巴哈馬侵略者“

巴哈馬侵略者 II 號上舒適的客艙之一

由於船宿旅客的高需求，Bahamas Aggressor 將繼續與 Bahamas Aggressor II 一起運作。

為期七晚的巴哈馬侵略者II 包機週六至週六運營，包括當地靈感、廚師準備的餐點和小吃、專業工作人員的全天候服務以及每週多達27 次精彩的浮潛和水肺潛水機會。憑藉豪華的船上設施，客人可以享受熱水浴缸、寬敞的陽光甲板、餐廳、露天休息室、室內早晨咖啡服務以及十間帶套間浴室的私人客艙。巴哈馬侵略者 II 號上的兩間上層甲板陽台套房可欣賞加勒比海日出和日落的全景。