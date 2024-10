《侵略者歷險記》的韋恩·B·布朗發行了第一本書

非常成功的企業家韋恩·B·布朗(Wayne B Brown)宣布發行他的第一本書, 從衣衫襤褸到富裕:我如何定義商業與生活的成功。這本書提供了實用的商業建議和個人軼事,從作者作為前空軍軍醫和多地點 Taco Bell 特許經營權所有者的職業生涯,到他目前作為所有者/首席執行官的企業 侵略者冒險是世界領先的五星級豪華水肺潛水遊艇租賃、內河遊輪、水上度假村和特色小屋提供者之一。

韋恩布朗 (Wayne B Brown) 仍然是一位狂熱的潛水員和水下攝影師

關於這本書

摘自前言:「這本書非常個人化地講述了我如何定義成功、是什麼激勵我成功以及為什麼。儘管我希望它是一個確保成功的分步指南,但事實並非如此。相反,我希望這是一本論文集,能夠讓人們深入了解我在個人生活和商業生活中所做的決定是如何使我所謂的充實的。我不認為你會一口氣讀完這本書。我希望你能把它放在你的桌子上,當你有幾分鐘空閒的時候伸手去拿它,你可以得到一個新的視角或者一些鼓勵。

從衣衫襤褸到富裕:我如何定義商業與生活的成功

這本210頁的書, 從衣衫襤褸到富裕:我如何定義商業與生活的成功, includes a QR code link to a Bonus Section, which includes photos, 視頻, and interviews with author Wayne B Brown.

Limited-edition, signed and numbered hardcover books will be available directly from the author. A portion of proceeds from the sale of limited-edition hardcover copies will benefit Sea of Change, a nonprofit organization founded by Wayne B Brown to support worldwide conservation and research initiatives. The paperback version is available at select booksellers. Paperback and 數字 versions are available on Amazon.com

