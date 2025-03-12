Aggressor Signature Lodges 進軍泰國

沉浸在泰國的奇妙之中，預訂入住可享 25% 折扣優惠 Aggressor Signature Lodges – 泰國清邁； Aggressor Adventures 最新的豪華特色小木屋。

客人將在 Aggressor 的豪華泰國特色旅館享受清邁府的寧靜、自然美景和迷人文化，該旅館預計將於 1 年 2025 月 XNUMX 日開業。

訪問泰國 預計將大幅增加 今年，該劇的票房收入年增了 15%，部分原因是 HBO 的電視劇《白蓮花》大受歡迎，該劇的第三季就是在這個東南亞國家拍攝的。

透過預訂 Aggressor 探險之旅，最多 16 位客人將探索泰國文化並享受五星級的設施和服務。 這片佔地五英畝的寧靜土地 包括一個主接待廳、餐飲帳篷、娛樂區、八個帶空調的豪華山地部落 小屋、游泳池和美麗的庭院。每間半室外小屋均配有一張加大雙人床或兩張單人床、兩間私人浴室、陽台上的兩張水療床和漂亮的泰式家具。

清邁別墅

為期七晚、週六至週六的行程每天都以美味的早餐開始，為您準備參加一系列活動。其中，您將參觀當地的大象保護區，在那裡您可以在自然環境中與這些奇妙的動物一起散步、餵食、洗澡和玩耍。附近自然形成的公園和博物館將展示當地人如何利用大象糞便纖維製作舉世聞名的紙製品。 Aggressor 的網站現在提供 新行程頁面 包含每天活動的詳細描述和影片。

觀鳥者將探索安卡自然小徑，其高架木板路蜿蜒穿過一片雨林，那裡是綠尾太陽鳥、棕喉鷓鴣、雪眉霸鶲等許多鳥類的家園。

您將探索悟蒙寺，這是一座寧靜的、擁有 700 年歷史的樹木繁茂的寺廟建築群，坐落在群山之中，以一系列藝術隧道和鐘形塔（稱為“佛塔”）而聞名。

俱樂部會所是一天探險後放鬆身心的最佳場所

其他站點包括塔佩門，這是清邁的古老入口，其歷史可追溯到這座城牆城市的 13th 百年奠基； Doi Pui Mong 村莊是一座位於鬱鬱蔥蔥的國家公園內的山頂村莊，也是苗族成員的家園；帕楚峽谷（Pha Chor）其高聳的懸崖是由數千年來的河流、風雨侵蝕而成，有時被稱為大峽谷的縮小版。

25% 折扣特惠有效期限為 30 年 2025 月 31 日至 2025 年 1 月 2025 日，適用於 3 年 2026 月 XNUMX 日至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日期間為期一週的住宿。