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Aggressor Signature Lodges 進軍泰國

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侵略者冒險

沉浸在泰國的奇妙之中，預訂入住可享 25% 折扣優惠 Aggressor Signature Lodges – 泰國清邁； Aggressor Adventures 最新的豪華特色小木屋。

客人將在 Aggressor 的豪華泰國特色旅館享受清邁府的寧靜、自然美景和迷人文化，該旅館預計將於 1 年 2025 月 XNUMX 日開業。

訪問泰國 預計將大幅增加 今年，該劇的票房收入年增了 15%，部分原因是 HBO 的電視劇《白蓮花》大受歡迎，該劇的第三季就是在這個東南亞國家拍攝的。

透過預訂 Aggressor 探險之旅，最多 16 位客人將探索泰國文化並享受五星級的設施和服務。 這片佔地五英畝的寧靜土地 包括一個主接待廳、餐飲帳篷、娛樂區、八個帶空調的豪華山地部落 小屋、游泳池和美麗的庭院。每間半室外小屋均配有一張加大雙人床或兩張單人床、兩間私人浴室、陽台上的兩張水療床和漂亮的泰式家具。

侵略者冒險
清邁別墅

為期七晚、週六至週六的行程每天都以美味的早餐開始，為您準備參加一系列活動。其中，您將參觀當地的大象保護區，在那裡您可以在自然環境中與這些奇妙的動物一起散步、餵食、洗澡和玩耍。附近自然形成的公園和博物館將展示當地人如何利用大象糞便纖維製作舉世聞名的紙製品。 Aggressor 的網站現在提供 新行程頁面 包含每天活動的詳細描述和影片。

觀鳥者將探索安卡自然小徑，其高架木板路蜿蜒穿過一片雨林，那裡是綠尾太陽鳥、棕喉鷓鴣、雪眉霸鶲等許多鳥類的家園。

您將探索悟蒙寺，這是一座寧靜的、擁有 700 年歷史的樹木繁茂的寺廟建築群，坐落在群山之中，以一系列藝術隧道和鐘形塔（稱為“佛塔”）而聞名。

清邁俱樂部會所 2
俱樂部會所是一天探險後放鬆身心的最佳場所

其他站點包括塔佩門，這是清邁的古老入口，其歷史可追溯到這座城牆城市的 13th 百年奠基； Doi Pui Mong 村莊是一座位於鬱鬱蔥蔥的國家公園內的山頂村莊，也是苗族成員的家園；帕楚峽谷（Pha Chor）其高聳的懸崖是由數千年來的河流、風雨侵蝕而成，有時被稱為大峽谷的縮小版。  

25% 折扣特惠有效期限為 30 年 2025 月 31 日至 2025 年 1 月 2025 日，適用於 3 年 2026 月 XNUMX 日至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日期間為期一週的住宿。

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@timpell49 #AskMark Mark 很棒的視頻，我喜歡你的內容，我最近對我的氣瓶進行了水力測試，它充滿了空氣，在使用前你可以將空氣保留在氣瓶中多長時間。 #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan: https://www.scubadivermag.com/join GEAR PURCHASES: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.com : https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Hints & Advice, Travel Reports Website: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rork--------------------------------.com ➡ ://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine We partner with https://www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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