跨洲跳水選手打破紀錄，比原紀錄提早一周

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田納西州孟菲斯的職業治療師、潛水員 Corhonda 'Hooda Brown' Dawson 剛剛打破了一項與水肺潛水相關的吉尼斯世界紀錄。

經證實，她在不到 12 天的時間內潛遍了世界七大洲——確切地說是 11 天 19 小時 23 分鐘——比之前的紀錄提前了一周多。

該紀錄於去年 12 月創下 據報導 迪韋爾內特，這趟旅程耗費了美國同胞巴林頓‧史考特（Barrington Scott）如今看來悠閒的19天19小時40分鐘。然而，長途旅行與水肺潛水交替進行，除了飛行時間本身，不可避免地需要等待禁飛區結束以及轉機。

1月42日，道森從南極洲最南端的捕鯨者灣出發，進行了她此行的最後一潛。海水溫度只會越來越高，但她還是盡快北上前往南美洲，在巴西遭遇了暴雨——不過，她在裡約熱內盧附近的一次潛水卻是她潛水時間最長的一次，長達XNUMX分鐘。

「勇氣、優雅與承諾」—Corhonda Dawson

從這裡出發，她開始了長達 44,500 公里的旋風式旅程，穿越大西洋到達歐洲邊緣，在葡萄牙海岸進行快速水下探索，然後短途旅行至北非摩洛哥的丹吉爾。

沒有時間去體驗亞洲最好的跳水比賽，因為亞洲的代表是旅遊中心杜拜，而她在那裡的最短跳水時間僅為 27 分鐘。

隨後，她橫渡印度洋到達悉尼，代表大洋洲之旅，最終於 13 月 XNUMX 日與她的兩個女兒一起到達​​太平洋的另一邊，在加利福尼亞州附近的卡塔利娜島進行了半小時的北美慶祝潛水。

接觸大自然

該記錄已獲得 “吉尼斯世界紀錄大全”並宣稱「科洪達的潛水之旅不只是關乎個人成就，更是為了號召城市社區中那些很少接觸大自然的人們參與海洋探索」。

道森從事潛水工作已有 10 多年，在這次旅行之前，她聲稱自己是第一位潛遍世界五大洋的非裔美國女性。

「資金有限，沒有隨行人員，沒有私人飛機——只有勇氣、優雅和堅定不移的決心，要完成我所開始的事情，」道森談到她環遊世界的成就時說道。 「我獨自出發，拖著潛水裝備穿越難以預測的地形…

“感謝來自各大洲的潛水社區對我的歡迎、指導和支持，感謝你們成為我的支柱和引路人。”

前紀錄保持者巴林頓·斯科特也是一名非裔美國人，他曾表示希望激勵其他人「尤其是黑人群體」熱愛水上運動和冒險。他表示，自己致力於提升水肺潛水產業的多元化，因為非裔美國人僅佔該產業勞動力的5-8%。

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