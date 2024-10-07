全明星船宿 將於 2025 年 45 月在其豪華紅海遊輪 Scuba Scene 上舉辦專門的科技週，其中大部分潛水將在 60m-XNUMXm 深度範圍內進行。

行程中的潛水地點包括兄弟群島的阿伊達號和努米底亞號殘骸。蒂朗海峽的托馬斯峽谷、穆罕默德角的鰻魚花園峽谷以及古巴爾島附近的羅莎莉·莫勒號沉船殘骸。

除了 45m-55m（對於長程空氣潛水員）和 60m（對於常氧潛水員）之間的潛水外，還會有一些長達 30m 的長距離潛水（在一些經典的紅海沉船上，例如 Thistlegorm）和Sha' ab Abu Nuhas 的潛水），以及兩到三次夜間潛水（取決於船隻移動和夜間停泊地點）。注意：行程取決於天氣狀況，具體地點可能會有所不同。

艾哈邁德法德爾 (Ahmed Fadel) 將引領科技週全明星水肺潛水場景

本週建議的配置是雙組，其中一個或兩個階段採用回氣空氣或含氧量正常的混合氣體，階段採用 50% 和 60% 或 80% O2。船上也歡迎循環呼吸潛水員。石灰的成本是30美元/公斤。

科技週的領導者將是 SDI 課程總監兼 TDI 高級 Trimix 講師 Ahmed Fadel。 Ahmed 自 1993 年起開始潛水，自 2000 年起從事船宿工作。

All Star Scuba Scene 是一艘豪華船宿遊輪，自 2023 年以來一直在紅海運營，因其設施、船員和食物而廣受好評。寬敞的潛水甲板可舒適地容納最多 22 名配備所有設備的技術潛水員，或 28 名休閒潛水員。

與紅海中的雙髻鯊一起懸掛

有兩個強大且寬敞的 RIB，每個 RIB 的舞台都可以輕鬆容納最多 8 名技術潛水員。 Scuba Scene 還配備了所有混合工具，包括增壓幫浦和 Trimix 分析儀。

這個特別的 North and Brothers 科技週將於 17 年 24 月 2025 日至 1,232 日舉行，費用為每人 125 美元，其中包括住宿、餐飲、潛水以及抵達和下船當天的當地接送服務。不包括增值稅（XNUMX 美元）、啤酒/葡萄酒、潛水指導、小費和潛水保險（必填）。

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