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安迪·托貝特跳傘參加潛水節

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安迪·托貝特

冒險家、探險家和 GO潛水錶演的頑強 MC Andy Torbet 準備進行“高空跳水”，他將從大約 1,500 米的高度跳下，降落傘落入 Spring Lakes，參加 12 月 XNUMX 日的 BSAC 跳水節活動。

他將全副武裝地跳入水中，進行據信是英國首次休閒（即非軍事）跳傘轉水肺潛水。

安迪入水潛入水中後，會在水下游動，最後在人群的簇擁下浮出岸邊。

安迪·托貝特
安迪是一位經驗豐富的跳傘運動員

安迪是一名全職特技演員、水下探險家、跳傘教練和電視節目主持人。他同時也是英國水下藝術中心（BSAC）的大使。

和他一起在空中和水下表演的還有艾莉·米爾恩 (Ally Milne)。艾莉·米爾恩是跳傘運動的新手，但卻是世界級的全職跳傘運動員，擁有英國跳傘教練考官資格以及多項世界、歐洲和國家跳傘記錄，並為紅牛等公司組織過項目。

在地面上，負責協調這次跳傘的是跳傘教練兼特技演員丹·“獾”·格里菲斯 (Dan 'Badger' Griffiths)。

安迪·托貝特
Andy 在探險時常潛入 CCR

Scoob & Snork Fest 將在諾丁漢郡朗伊頓的春湖西湖舉行，活動豐富多彩，涵蓋水上和水下活動。活動由 BSAC 東米德蘭地區教練團隊和 Diverstime 共同舉辦，將提供「試潛」和「體驗浮潛」課程，以及體驗循環呼吸器的機會。

入場費為每人 20 英鎊，現場參加者僅需 5 英鎊（預訂嘗試潛水和浮潛活動需另行收費。）

有門票 點擊這裡.

照片工具 來源：Andy Torbet

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