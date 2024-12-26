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古代地中海沉船發現 10,000 顆陶瓷

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SUDEMER 潛水員探索令人驚訝的沉船 (SUDEMER)
SUDEMER 潛水員探索令人驚訝的沉船 (SUDEMER)

在土耳其艾瓦勒克海岸 1,500 m 深處發現了一艘擁有 10,000 年歷史的商船殘骸，其中包含約 43 個陶瓷盤、盤子和碗。

這項發現是土耳其沉船清查計畫：藍色遺產的一部分，是在距離該國西北部巴勒克西爾省約 4 公里的愛琴海發現的。 

據信，這艘船的歷史可以追溯到公元 5 世紀末，被描述為地中海地區迄今為止發現的最大的「板塊沉船」。研究人員認為，它在風暴中沉沒時是從北非或塞浦路斯駛往君士坦丁堡（後來的伊斯坦堡）的，據說幾個世紀以來，它的公海位置有助於保存它。 

沉船中 10,000 艘陶瓷船隻中的一些 (SUDEMER)
沉船中 10,000 件陶瓷文物中的部分 (SUDEMER)

該沉船長約 15m，橫梁長約 9m，由 Dokuz Eylul 大學水下文化遺產和海洋歷史中心發現並進行了調查（蘇德瑪）在其副主任、副教授 Nilhan Kızıldag 博士的領導下。他們最初使用 AUV 來調查聲納掃描異常情況，然後與水肺潛水隊進行後續追蹤。

這些陶瓷被發現聚集在一起，通常分為 15 至 20 件。這艘船也載有少量雙耳細頸瓶，海洋考古學家通常認為這些儲存船是早期地中海貿易船上的主要貨物。 

眾所周知，北非、埃及和敘利亞生產的陶瓷被運往安納托利亞（亞洲土耳其）、希臘或義大利進行貿易，但據說這艘沉船為此類貿易提供了一些第一個清晰的水下證據。攝影測量研究顯示，10,000 是根據沉船中可見的物品估計的數量。 

早期階段從母艦跟蹤機器人（SUDEMER）
早期階段從母艦跟蹤機器人（SUDEMER）

「貨物中至少有五、六種不同類型的板材，」SUDEMER 的主管 Harun Ozdas 說。 「我們在土耳其水域進行了 30 年的水下研究，發現這樣的財富對我們來說是巨大的幸福之源。

「這艘沉船非常重要，特別是因為它一直保持原始狀態，沒有受到任何影響。這裡的文物種類繁多、數量眾多，是一個重要的收藏品。

也在 Divernet 上： 潛水員在世界上最古老的商船殘骸中發現匕首, 水下「浴缸」原來是古馬, 100,000 個中國深海沉船發現物, SVETI PAVAO 的秘密

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