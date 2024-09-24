水肺潛水員最大的線上資源
水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

潛水員在黑海堡壘港口的發現

在 Google 新聞上關注 Divernet
訂閱我們的每週通訊
取回羅馬雙耳瓶（布爾加斯地區歷史博物館）
取回羅馬雙耳瓶（布爾加斯地區歷史博物館）

最近在保加利亞黑海沿岸索佐波爾灣西部進行的一次水下考古探險中發現了古代晚期的雙耳細頸瓶、一把拜占庭錨和一把鐵製戰刀。

這次探險是由伊万·赫里斯托瓦斯教授領導的國家歷史博物館的考古潛水員於 2014 月上半月進行的，是 XNUMX 年開始的 Chrysosotira 要塞港區研究的最新部分。

由五名水肺潛水員組成的團隊被分配到四個區域工作，檢查克里索索蒂拉半島南部和西南部水域面積約 70,000 平方米的區域。 

索佐波爾灣，古代克里索索蒂拉要塞港所在地（布爾加斯地區歷史博物館）
索佐波爾灣，古代克里索索蒂拉要塞港所在地（布爾加斯地區歷史博物館）

他們在5-7m 深處發現了完整和碎片的雙耳細頸瓶和其他各種設計的陶瓷器皿，其歷史可以追溯到公元6-10 世紀，這些器皿要么躺在海底，要么部分埋在沙子裡。 

他們還發現了一個拜占庭鐵錨，它為船隻停靠的位置提供了有用的指示。

也發現了一些不太古老的遺骸，包括 10 至 13 世紀的雙耳細頸瓶、17 至 18 世紀的陶瓷器皿和一把中世紀晚期的鐵製戰刀。據說所有發現都表明，在曾經被認為是索佐波爾灣安靜的地方，正在進行繁忙的卸貨活動。 

完整的雙耳瓶（布爾加斯地區歷史博物館）
完整的雙耳瓶（布爾加斯地區歷史博物館）

廣闊的克里索索蒂拉堡壘在半島上佔地 80 公頃，包括城牆、塔樓和 30 多座建築物。

歷史文獻中提到了其古老的海港區，現在認為它可能位於半島受庇護的西南側。

此次考察由文化部和國家旅遊局資助 國家歷史博物館，最有價值的文物將於今年 12 月在博物館的臨時展覽中展出。

也在 Divernet 上： 世界上最古老的完整沉船被發現, 黑海發現40艘古代沉船, 潛水員調查“世界上最古老的沉船”

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@adefrutos63 #askmark 當你的最後一次潛水由於缺乏空氣而壓力很大時，你如何處理後續潛水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.scubadivermagazine 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@adefrutos63
#askmark 當您的上一次潛水因缺氣而感到壓力很大時，您如何處理後續潛水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潛水失敗後回到水中？ #AskMark #scuba

Scuba.com 網站連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive -齒輪- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- ---------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www. divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網址：https://www.godivingshow.com ➡️ The Only英國潛水展網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告 -------------------------------------- -------- ------------------------------------------ ------ 在社交媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們的合作夥伴https:/ /www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 介紹 01:19 Scuba.com 02:13 拆箱 03:51 規格 09:40 評論

Scuba.com 網站連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
01:19 潛水網
02:13 拆箱
03:51 規格
09:40 回顧

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 臍帶火炬評論 #Unboxing #Review

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

塗鴉珊瑚的導遊獲得報酬#scuba #news #podcast

載入更多... 訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
萊斯瓊斯: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
傑弗瑞·布萊恩: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
lesleybrooke2005@yahoo.co.uk: 肯特河雕塑——格林納達潛水員抽籤即將進行
佩里·帕帕科斯塔斯: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
餅乾: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
最近的消息
女性闖入紐西蘭+韓國海軍潛水隊 女性闖入紐西蘭+韓國海軍潛水隊
Secore 超級珊瑚的耐熱性大幅提升 Secore 超級珊瑚的耐熱性大幅提升
PADI 推薦活動的目標是家人和朋友 PADI 推薦活動的目標是家人和朋友
愛爾蘭獲得第一個人工魚礁 愛爾蘭獲得第一個人工魚礁
法羅群島舉報導致「眼中釘」沃森被捕 法羅群島舉報導致「眼中釘」沃森被捕
西撒哈拉海域一名婦女遭鯊魚咬傷身亡 西撒哈拉海域一名婦女遭鯊魚咬傷身亡

聯絡我們

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。

版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。

0
希望您的想法，請發表評論。x