潛水員在黑海堡壘港口的發現

最近在保加利亞黑海沿岸索佐波爾灣西部進行的一次水下考古探險中發現了古代晚期的雙耳細頸瓶、一把拜占庭錨和一把鐵製戰刀。

這次探險是由伊万·赫里斯托瓦斯教授領導的國家歷史博物館的考古潛水員於 2014 月上半月進行的，是 XNUMX 年開始的 Chrysosotira 要塞港區研究的最新部分。

由五名水肺潛水員組成的團隊被分配到四個區域工作，檢查克里索索蒂拉半島南部和西南部水域面積約 70,000 平方米的區域。

索佐波爾灣，古代克里索索蒂拉要塞港所在地（布爾加斯地區歷史博物館）

他們在5-7m 深處發現了完整和碎片的雙耳細頸瓶和其他各種設計的陶瓷器皿，其歷史可以追溯到公元6-10 世紀，這些器皿要么躺在海底，要么部分埋在沙子裡。

他們還發現了一個拜占庭鐵錨，它為船隻停靠的位置提供了有用的指示。

也發現了一些不太古老的遺骸，包括 10 至 13 世紀的雙耳細頸瓶、17 至 18 世紀的陶瓷器皿和一把中世紀晚期的鐵製戰刀。據說所有發現都表明，在曾經被認為是索佐波爾灣安靜的地方，正在進行繁忙的卸貨活動。

完整的雙耳瓶（布爾加斯地區歷史博物館）

廣闊的克里索索蒂拉堡壘在半島上佔地 80 公頃，包括城牆、塔樓和 30 多座建築物。

歷史文獻中提到了其古老的海港區，現在認為它可能位於半島受庇護的西南側。

此次考察由文化部和國家旅遊局資助 國家歷史博物館，最有價值的文物將於今年 12 月在博物館的臨時展覽中展出。

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