潛水員計劃出售 448 件古代文物

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據報道，兩名據信是埃及國民的水肺潛水員在埃及地中海的阿布基爾灣非法收集了大量希臘和羅馬寶藏，隨後被捕並追回了他們的發現。

據該國內政部稱，潛水員打撈的文物包括不少於448 件文物，其中包括305 枚硬幣、53 件完整的雕像和20 個頭像、14 件青銅「碎片」和41 個青銅杯、12 把斧頭和500 支矛。這些物品的歷史均可追溯到公元前 400 年至公元 XNUMX 年左右的古代時代。

從海水中取出的物品的照片顯示它們被嚴重氧化。

小雕像之一（內政部）

內政部稱其中一名潛水員已有犯罪紀錄，並表示兩人承認意圖販運這些物品。該公司表示，“已採取法律行動”，但沒有提供任何細節，不過其社交媒體頁面上的評論似乎反映出埃及對這兩名潛水員的倡議表示高度同情。

雕像、斧頭、刀具和長方形硬幣（內政部）

阿布基爾灣位於亞歷山大市附近，幾十年來一直是歐洲水下考古研究所的法國潛水員弗蘭克·戈迪奧（Franck Goddio）領導的廣泛考古發掘的對象（國際能源管理協會）與埃及合作 最高古物理事會.

戈迪奧最初為自己設定的任務是在尼羅河三角洲西部地區找到所有可能的考古遺址，該地區面積約 110 平方公里，沒有可參考的地標，大量淤泥掩蓋了遺跡並降低了水下能見度。

7 年，他的團隊成功發現了距離海岸2000 公里的托尼斯-赫拉克利翁(Thonis-Heracleion) 市，並繼續對卡諾普斯(Canopus)、梅努蒂斯(Menoutthis) 和亞歷山大港等沉沒城市進行了揭示和研究。考古潛水員繼續在阿布基爾灣挖掘最近發現的沉船、寺廟和港口遺址。

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