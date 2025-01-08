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潛水議員檢查沉船研究

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當地議員 Jessica Toale 訪問伯恩茅斯大學和 MAST
當地議員 Jessica Toale 訪問 MAST

西伯恩茅斯工黨議員傑西卡·托爾（Jessica Toale）閒暇時恰好是一名水肺潛水員，她最近參觀了海事考古海洋信託基金（MAST）在普爾了解更多關於伯恩茅斯大學考古學家的組織和工作的資訊。

MAST 成立於 2011 年，旨在透過其開展的考古計畫「解決水下海洋文化遺產保護方式與陸地文化遺產保護方式之間的巨大差異」。

MAST 和伯恩茅斯大學簽署了一份諒解備忘錄，並在多個項目上進行合作。研究人員長期以來一直參與 HMS 等歷史沉船殘骸的挖掘和保護工作 不可戰勝的，他們能夠透過精選的回收文物向國會議員說明這一點。

其中也包括墓板和普貝克石臼 1250號沉船大約 800 年前亨利三世統治時期在多塞特郡沉沒的沉船，以及 17 世紀荷蘭船隻「斜瓦什海峽沉船」 (Swash Channel Wreck) 的雕刻品。

有墓碑的潛水員
帶有輪頭十字墓板的潛水員（伯恩茅斯大學）

其中許多文物將在 普爾博物館 經過重大整修（包括增加三個新的海事畫廊）後，將於今年春天重新開放。

「英國擁有世界上最豐富的水下文化遺產，但英國資金不足，而且面臨自然侵蝕和腐爛的風險，」他說。 伯恩茅斯大學 帶領國會議員訪問的海洋考古學家戴夫·帕勒姆教授。 “我們正在做的就是拯救這些材料，以保存並公開展示，並用來教育人們了解我們的過去。”

出席的還有 MAST 執行長 Jessica Berry、伯恩茅斯潛水和海洋考古官員 Tom Cousins、副校長 Alison Honor 教授以及大學教職員和學生。該小組討論了海洋考古學教育的重要性以及繼續為發掘項目提供資金的重要性。

今年夏天普爾的熱衷潛水員傑西卡·托爾 (Jessica Toale)
傑西卡·托爾去年夏天在多塞特郡潛水

「今天來到 MAST，看到伯恩茅斯大學團隊正在進行的工作，以提高人們對該地區遺產的認識，並引入我們處於世界領先地位的技術技能，這真是令人難以置信——將一些我們正在發現的東西，即使是在普爾港，」托爾在訪問後說道。

去年夏天，傑西卡·托爾 (Jessica Toale) 與水下攝影師兼伯恩茅斯大學講師賽義德·拉希德 (Saeed Rashid) 在斯沃尼奇碼頭 (Swanage Pier) 一起潛水。
去年夏天，托阿勒與水下攝影師和伯恩茅斯大學講師賽義德·拉希德一起在斯沃尼奇潛水

托阿萊一直是反對沿海水域污水傾倒的積極倡導者，擔心對人類健康的影響和對自然生物多樣性的影響。 

也在 Divernet 上： 探索無敵號殘骸, 與原3無敵, 詐欺銀行家為無敵挖礦支付費用, 終於成名：普爾沉船之謎解開, 多塞特郡附近發現了 750 年前的沉船殘骸——木材和所有物品

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