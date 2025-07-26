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紐約深層謎團浮出水面

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《深海之謎》將在紐約無畏號博物館展出至 2026 年 XNUMX 月
《深海之謎》將在紐約無畏號博物館展出至 2026 年 XNUMX 月

紐約市無畏號博物館舉辦了一場關於水下考古的沉浸式展覽。 深海之謎：探索水下考古 正在博物館的太空梭館展出，這是多年國際巡迴的第一站。

無畏號博物館成立於 1982 年，當時收購了一艘二戰時期的航空母艦 強悍 成為其豐富藏品的核心。該博物館聲稱每年接待超過一百萬國際遊客。

此次新展覽由 Flying Fish 聯合舉辦，並由水下考古學家擔任客座策展人 梅根·利克利特-蒙登，探索“沉沒的飛機、沉船、被淹沒的城市和消失的風景”，並附有文字， 視頻 以及英語和西班牙語的教育材料。

深海之謎：克洛蒂爾達號奴隸船展覽的一部分
克洛蒂爾達號奴隸船展覽的一部分

十五個互動體驗讓遊客了解水下考古的各個方面，例如聲納測繪、駕駛 ROV、重建 數字 潛水地點並檢查歷史沉船的真正文物。

其中解釋了雷射雷達 (LiDAR) 等遙感技術，以及水下考古與氣候變遷、創新和全球保護工作之間的交集。

水下體驗包括希臘的帕夫洛佩特里，世界上已知最古老的沉沒城市，以及 克洛蒂達 在阿拉巴馬州莫比爾灣，這是最後一艘抵達美國的奴隸船。

深海之謎 「是一個強有力的例子，展示了沉浸式敘事和突破性技術如何讓過去重現並啟發未來，」無畏號博物館館長蘇珊·馬雷諾夫-扎斯納 (Susan Marenoff-Zausner) 說道。 

《深海之謎》在太空梭館
《深海之謎》在太空梭館展出

「水下考古學背後的科學不僅有趣又令人興奮，而且與發現一艘海盜船的碎片類似 強悍的飛行甲板，這是博物館的一個展品，它還透過文物和持久的情感聯繫揭示了那些失踪人員的深刻人性故事。 」 

深海之謎 展覽將持續在無畏號博物館（哈德遜河公園 86 號碼頭，第 12 大道）展出至明年 11 月 XNUMX 日，憑普通門票可免費入場。

也在 Divernet 上： 紹森德通報倫敦沉船事件最新消息, 潛水員受邀參加格拉斯哥的“Beneath The Waves”表演, 2025 年全球潛水展指南

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