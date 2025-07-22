波蘭潛水員對千禧年古人臉感到興奮

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波蘭水下考古學家發現了一根結構木樑，上面雕刻著一幅人臉，據信是1,000多年前的作品。他們認為，這可能顯示在這個新興國家皈依基督教的時期，異教信仰仍在延續。

這項罕見的發現是去年由尼古拉·哥白尼大學（NCU）水下考古中心的潛水員發現的，儘管直到現在才公佈。他們當時正在探索位於波茲南東北部的萊德尼察湖。

精心雕刻的臉龐（Mateusz Popek）

從左邊看到的臉…（Mateusz Popek） …右邊（Mateusz Popek）

這根1.34公尺長的橫樑是眾多保存完好的橡木和榆木結構建築之一，它們曾是中世紀定居點防禦工事的一部分，但幾個世紀以來一直隱藏在湖中。橫樑高12厘米，寬9厘米，據信象徵著一位神靈、守護神或英雄，負責守護定居點的居民。

據說，前額、臉頰、眉毛和鬍鬚都經過精確雕刻，而鼻子和嘴唇的形狀則更為簡單、示意圖。

水下考古中心主任安德烈·皮登博士評論道：“這一發現不僅喚起了人們對一千多年前工藝的欽佩，也開啟了關於中世紀早期斯拉夫人精神生活的精彩討論。”

NCU 水下考古中心的 Andrzej Pydyn 博士 (Andrzej Romański)

該大學樹木年輪實驗室的分析表明，這根木樑來自公元967年左右被砍伐的樹木，當時正值波蘭第一位基督教統治者梅什科一世在位時期。當時，人們仍然持有較古老的信仰，附近發現的野生動物骨骼表明，這些動物被認為是為了保護防禦工事而獻祭的。

「在斯拉夫人的物質文化中，擬人化的形象可能比保存下來的文物數量所顯示的要普遍得多，」另一位 NCU 考古學家康拉德·列維克 (Konrad Lewek) 說。

木材分解速度很快，因此這類文物只能在濕地或水下等特殊條件下保存。因此，這根來自萊德尼察湖的木樑在城牆滑坡中完好無損地保存下來，是一件具有非凡科學和文化價值的獨特文物。

湖中的臉（Mateusz Popek）

考古學家無法排除這尊臉部雕像是在後期重建過程中雕刻而成的可能性，儘管在其他斯拉夫城市也發現了當時類似的雕像。皮登認為，這項發現或許需要重新思考目前基於神像巨像來評估斯拉夫精神痕跡的做法。

自 1950 年代以來，萊德尼察湖便有了考古發現，但係統的水下研究始於 1980 世紀 XNUMX 年代初， 中央控制單元 與 萊德尼察第一皮亞斯特博物館.

多年來，人們已經發掘出橋樑碎片、獨木舟以及中歐最大的中世紀早期武器收藏。

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