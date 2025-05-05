罕見密封雙耳瓶即將揭開秘密

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在土耳其西南部地中海沿岸的潛水勝地卡什附近進行的水下挖掘工作，發現了一艘 1,100 年歷史的沉船和一個密封的雙耳瓶，但目前尚不清楚裡面到底裝了什麼。

能夠保存一千多年且內容物完好的雙耳瓶極為罕見，據說這隻雙耳瓶在土耳其尚屬首例。該容器現已被打撈並打開，但仍需等待對其粘土狀內容物的分析結果。

來自阿克德尼茲大學的一支由 20 人組成的考古潛水隊，由副教授哈坎·奧尼茲博士率領，代表 安塔利亞博物館，是文化和旅遊部「未來遺產計畫」倡議的一部分。

這艘商船似乎是從巴勒斯坦加薩起航，然後在卡什附近遭遇風暴。從雙耳瓶的設計來看，人們認為它裝載的貨物主要為橄欖油。今年三月，有消息指出在沉船現場的一個雙耳瓶內發現了橄欖種子。

沉船位於貝斯米島附近，水深約 45 至 50 米，救援隊利用 ROV 和水肺潛水器最大限度地延長了海底時間。

海底雙耳瓶（文化旅遊部）

流程複雜

這個雙耳瓶被帶到了該大學的水下考古實驗室，在那裡，考古學家花了一個小時的時間打開並取樣。然而，由於罐子在水下浸泡的時間很長，因此分析過程據稱會很複雜。

據奧尼茲教授稱，它可能被用來運輸橄欖油、橄欖、葡萄酒、魚露 加魯姆 或完全不同的東西。他說：“開幕式令人激動，但等待結果更令人興奮。”

橄欖油是當時加薩的主要出口產品，人們認為巴勒斯坦人在 9 世紀和 10 世紀並不喝酒，但無論如何，這艘船可能在加薩和卡什之間的幾個港口停靠過。如果攜帶葡萄酒，那麼它很可能起源於土耳其。

從卡什沉船中打撈出的文物很可能將在凱梅爾擬建的地中海水下考古博物館展出。

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