雜誌訂閱
刪除廣告 3 英鎊/月
登入

沉船證據解決了“錫礦問題”

在 Google 新聞上關注我們
訂閱我們的每週通訊
沉船證據：古代伊克提斯島－現在被認為是聖米迦勒山（陳思源）
錫終端古伊克蒂斯 - 現在被認為是聖邁克爾山（陳思源）

從一組古代沉船中收集到的新證據表明，錫是數千年前第一個大量出口到歐洲各地的英國商品，這證明英國在歐洲青銅時代發揮了至關重要的作用。

由杜倫大學考古學家領導的一項最近發表的國際研究表明，早在 3,300 年前，英國西南部開採的錫礦就成為遠至 4,000 公里外的東地中海主要文明的重要資源。

在艾倫威廉斯博士和本傑明羅伯茨博士的帶領下，研究人員利用化學和同位素分析來追蹤海洋考古學家在公元前 1300 年左右沉船中發現的錫錠的地質來源，其中包括以色列海岸附近的三艘沉船。 

這些船隻來自英國西南部、法國南部和以色列本土，據說船上的貨物提供了第一個直接證據，證明現在的康沃爾郡和德文郡是古代世界青銅生產錫的主要供應地。 

至關重要的10%

青銅通常含有90%的銅和10%的錫，錫在當時的歐洲是稀有元素。然而，許多專家長期以來一直認為，對於尋求生產武器、工具和珠寶的南歐文明來說，從像英國這樣偏遠的地方進行任何規模的貿易都是不切實際的。

然而，希臘探險家皮西亞斯在古典文獻中描述了錫貿易，他於公元前 320 年左右遊歷不列顛，寫下了有關該島及其人民的第一份記述。

他記錄道，這種金屬是在英國西南部一個他稱為伊克蒂斯（Ictis）的潮汐島嶼上進行交易的——現在被認為是康沃爾郡的聖邁克爾山。然後，它被運過大海，沿著法國河流，在一個月的時間內到達地中海的羅納河口。 

沉船研究現在估計，每年有數十噸貨物透過法國、撒丁島和塞浦路斯的貿易商分階段運輸。

該報告還表明，在法國南部發現的公元前 600 年 Rochelongue 沉船中的錫原產於英國西南部。 出版 在雜誌 古代.

也在 Divernet 上： 潛水員在世界上最古老的商船殘骸中發現匕首, 潛水員發現的可能是最早的船砲, 挖掘康沃爾郡被遺忘的過去

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
更新的 Gear Affiliate：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Heyo！ 我一直在學習側掛，但很難找到一個關於如何組裝水箱的清晰例子。 我知道培訓中會涉及這些內容，但我需要知道上課前要準備什麼，我附近沒有好的側掛商店。 你能展示一下側掛式氣罐和減壓/階段式氣罐是如何組裝的嗎？ 請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！ 使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐭𝐭𝐭𝐭 𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tietmook.com/@https com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T4e7UkNqC71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh0OTI7 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi4RP8Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF7LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch5YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F6MfATRd48Os ▶️ https雜誌。 歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！ 我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。 作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。 無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。 與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！ 加入我們，不再錯過任何冒險！ 如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？ 立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！

@jaketarren
#askmark 嘿喲！我一直在學習側掛，但很難找到一個關於如何組裝水箱的清晰例子。我知道培訓中會涉及這些內容，但我需要知道上課前要準備什麼，我附近沒有好的側掛商店。

你能展示一下側掛式氣罐和減壓/階段式氣罐是如何組裝的嗎？

請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

如何安裝側掛式氣瓶？

更新的 Gear Affiliate：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark 如何將閃光燈連接到我的雙缸或單缸上，以便我的伙伴即使在能見度較差或夜間也能看到/找到我？這些東西上的典型掛繩總是讓光線向下落並遮擋光線。請訪問我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅行報告：https://divernet.com/ ✅ 值得關注的重要附屬連結 🔗 獲得 15% 的國際 eSIM 優惠折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在這裡購買水肺裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧𝐭𝐭𝐭 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 與我們保持聯絡。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@pivergoingo.com/Pendwivergoing 網站.com網址：https://rorkmedia.com/ 📩 業務諮詢：info@scubadivermag.com ============================== 🎬為您推薦的影片： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T2e38UkNqC86 ▶️ https://4.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh7OTI71 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi0RP7Rs ▶️ https://www.️.com/watch?v=VPwwwPt. ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch4YLwKboVxFhqZU ▶ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https==============v=Y6關於《Scuba Diver》雜誌。歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！如有商業諮詢，請使用以下聯絡資訊：📩 電子郵件：info@scubadivermag.com 🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！ https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=48

@martink72
#askmark 我如何將閃光燈安裝到我的雙缸或單缸上，以便我的朋友即使在能見度較差或夜間也能看到/找到我？這些東西上的典型掛繩總是讓光線向下落並遮擋光線。
請造訪我們的網站以獲取更多水肺新聞、水下攝影、提示和建議以及旅遊報告：https://divernet.com/

✅ 值得關注的重要聯盟鏈接

🔗 國際 eSIM 優惠享 15% 折扣！使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在這裡購買潛水裝備：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受歡迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 與我們保持聯繫。

臉書：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主題：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

網址：https://divernet.com/
網址：https://godivingshow.com/
網址：https://rorkmedia.com/

📩 商業諮詢：info@scubadivermag.com

=============================

🎬為您推薦的影片：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 關於《Scuba Diver》雜誌。

歡迎閱讀《水肺潛水員》雜誌！我們對與水下世界相關的一切都充滿熱情。作為在歐洲、澳洲和紐西蘭以及北美免費發行的雜誌，我們為您帶來最新的水肺潛水資訊，從史詩般的潛水旅行目的地和誠實的裝備評論到專家建議、新聞和鼓舞人心的水下故事。

無論您是經驗豐富的潛水員還是剛開始水下之旅，我們的內容旨在讓您了解最新資訊、獲得啟發並為下一次潛水做好準備。與我們一起進入、探索並保持與水肺潛水世界的連結！加入我們，不再錯過任何冒險！

如有業務諮詢，請使用以下聯絡資訊：

📩信箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜歡水肺潛水嗎？立即訂閱潛水旅行提示、裝備評論、水肺建議、史詩般的潛水、潛水新聞和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

我怎麼才能將閃光燈安裝到自己身上以便我的朋友可以看到我？ #askmark #潛水

更新的裝備 附屬機構：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 查看瓦卡托比潛水度假村：https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver 國際 eSIM 優惠 15% 折扣 使用代碼：SCUBADRMRMAG https://airalo成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 購買裝備：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我們的網站網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議、水肺評論 網址：https://www.水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告 網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我們的品牌內做廣告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒體上關注我們 FACEBOOK：https://www.facebook.com/Fciver.com.com INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有必備的裝備。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

請造訪瓦卡托比度假村網站：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#水肺 #scubadiving #scubadiver

國際 eSIM 優惠 15% 使用代碼：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join

裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

這是有史以​​來最好的潛水中心嗎？ W\@wakatobidiveresort

Subscribe

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 如何得知我們？ 獲取更多信息。
Subscribe
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
史蒂夫·西曼: 潛水員發現的鐘聲打破了沉船神話
弗朗西斯·赫爾曼斯: 管道：《Left To Die》播客調查水肺醜聞
尼克·貝利: 戴弗遺孀：“我仍然每天查看新聞”
羅恩: 潛水員發現：佛羅裡達發現巨齒鯊牙齒，英國發現炸彈
史蒂夫: Paul Toomer 離開 Dive RAID International
最近的消息
沉船證據解決了“錫礦問題” 沉船證據解決了“錫礦問題”
潛水員在蘇塞克斯附近安裝第一家“明特酒店” 潛水員在蘇塞克斯附近安裝第一家“明特酒店”
大衛爵士回憶起可怕的潛水頭盔經歷 大衛爵士回憶起可怕的潛水頭盔經歷
威廉王子對海洋未來“持樂觀態度” 威廉王子對海洋未來“持樂觀態度”
男子在訓練潛水時死亡，妻子和兄弟獲救 男子在訓練潛水時死亡，妻子和兄弟獲救
Shearwater 和 Avelo 在 Scuba Show 上推出 Jetpack Shearwater 和 Avelo 在 Scuba Show 上推出 Jetpack
與我們聯繫
Facebook X-推特 Instagram Youtube Tiktok
本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Tiktok
版權所有2025 洛克傳媒有限公司。 版權所有。
贈送訂閱
訂閱費用為 3 英鎊/月