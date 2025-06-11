沉船證據解決了“錫礦問題”

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從一組古代沉船中收集到的新證據表明，錫是數千年前第一個大量出口到歐洲各地的英國商品，這證明英國在歐洲青銅時代發揮了至關重要的作用。

由杜倫大學考古學家領導的一項最近發表的國際研究表明，早在 3,300 年前，英國西南部開採的錫礦就成為遠至 4,000 公里外的東地中海主要文明的重要資源。

在艾倫威廉斯博士和本傑明羅伯茨博士的帶領下，研究人員利用化學和同位素分析來追蹤海洋考古學家在公元前 1300 年左右沉船中發現的錫錠的地質來源，其中包括以色列海岸附近的三艘沉船。

這些船隻來自英國西南部、法國南部和以色列本土，據說船上的貨物提供了第一個直接證據，證明現在的康沃爾郡和德文郡是古代世界青銅生產錫的主要供應地。

至關重要的10%

青銅通常含有90%的銅和10%的錫，錫在當時的歐洲是稀有元素。然而，許多專家長期以來一直認為，對於尋求生產武器、工具和珠寶的南歐文明來說，從像英國這樣偏遠的地方進行任何規模的貿易都是不切實際的。

然而，希臘探險家皮西亞斯在古典文獻中描述了錫貿易，他於公元前 320 年左右遊歷不列顛，寫下了有關該島及其人民的第一份記述。

他記錄道，這種金屬是在英國西南部一個他稱為伊克蒂斯（Ictis）的潮汐島嶼上進行交易的——現在被認為是康沃爾郡的聖邁克爾山。然後，它被運過大海，沿著法國河流，在一個月的時間內到達地中海的羅納河口。

沉船研究現在估計，每年有數十噸貨物透過法國、撒丁島和塞浦路斯的貿易商分階段運輸。

該報告還表明，在法國南部發現的公元前 600 年 Rochelongue 沉船中的錫原產於英國西南部。 出版 在雜誌 古代.

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