西西里島潛水員探索 2,500 年前的沉船

西西里島附近挖掘了一艘可追溯到公元前五世紀或六世紀的沉船，附近還發現了四個石頭錨和兩個鐵錨。

參與該計畫的考古學家認為，研究這艘商船有助於了解古希臘在公元前200 年左右佔領西西里島之前羅馬佔領該島的幾個世紀，以及希臘人和迦太基人在爭奪海上霸權時如何形成貿易競爭。

沉船事件首先報告給西西里島海洋監督局（索馬雷）於 2022 年由 BCsicilia 協會繪製，該協會對該地點進行了初步測繪。這艘古老的沉船被埋在島南端伊斯皮卡附近的 Santa Maria del Focallo 的沙子和岩石下約 6 m 深處。

沉船殘骸中保存下來的木板 (SopMare)

部署 DPV (SopMare)

SopMare 和水下考古學家 Massimo Capulli 教授於 2023 年 XNUMX 月進行了初步水下檢查。 烏迪內大學，今年九月進行了為期三週的挖掘，儘管最近才發布報告。

發掘工作由烏迪內人文文化遺產部和弗留利大學水下考古部門的潛水隊在 SopMare 的監督下進行，墨西拿海岸警衛隊潛水員隨後加入，波扎洛港務局提供技術和後勤支援支持。

榫卯

該沉船由採用「在殼上」技術建造的船體組成，該技術透過榫接連接將木板連接起來。

這些石錨被認為是史前的或拜占庭的，但兩個 T 形鐵錨的歷史可能不早於公元 7 世紀。其中一個石錨已破碎，但似乎符合三孔類型，最初可攜帶兩個木錨。

後來的鐵錨之一（SopMare）

持有四個石錨之一的潛水員 (SopMare)

使用水下攝影測量產生了新的沉船 3D 模型，並收集了材料樣本進行分析。

該項目是西西里島「考卡納計畫」第五階段的水下考古項目，該計畫於 2017 年開始繪製伊斯皮卡、考卡納和卡馬裡納之間海底海岸線的地圖。計畫協調員卡普利教授表示，XNUMX月不可預測的天氣條件要求潛水員必須謹慎行事，以保護淺水區。

檢查船隻的木材 (SopMare)

參與營運第二週的部分團隊 (SopMare)

他說：“船體的整體狀況非常脆弱，長期受到食木軟體動物的攻擊，不僅需要專業知識，還需要非常小心。”

「這艘沉船屬於歷史的一頁，其中發生了從古希臘到古典希臘的過渡，西西里島的殖民地也在其中發揮了重要作用。

“我們面臨著一個非常古老時代的交通和貿易的物質證據，當時希臘人和迦太基人為爭奪海洋控制權而戰，比羅馬強行出現在地中海幾個世紀前。”

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