變革之海基金會拍賣籌款活動

變革之海基金會 再次推出令人難以置信的冒險主題， 網上，拍賣募款活動從今天（1年2024月30日）到2024年XNUMX月XNUMX日持續整整一個月。

這次重要的募款活動得益於 2024 年官方贊助商的慷慨解囊 – SSI – 國際水肺學校 , DAN (潛水員警報網）, 水肺表演 , LiveAboard.com 分類潛水 。籌集的所有資金都支持基金會的使命，即為我們都喜歡享受和探索的自然世界創造積極的變化。該基金會是官方保護合作夥伴 侵略者冒險.

拍賣品的價格令人難以置信，大多數起拍價都遠低於零售價，包括令人驚嘆的旅行、冒險、水上運動和 潛水裝備，獨特且享有盛譽 藝術品, 相機裝備，還有更多！

從 Aggressor Adventures 開始，有四次「一生難忘的旅行」可供競標：

· 巴哈馬侵略者 – 兩位賓客的潛水之旅 （捐贈者： 船宿網站)

· 特克斯和凱科斯群島侵略者 II – 兩位客人的潛水之旅

· 紅海侵略者 IV – 兩位賓客的潛水之旅

· Raja Ampat Aggressor – 一位客人的潛水之旅

額外的海洋冒險活動可供競標，範圍從 在巴哈觀看灰鯨 至 菲律賓跳島遊！精彩的陸上冒險活動可供競標，範圍從 在大峽谷露營 到 墨西哥四鑽豪華度假村 兩位房客入住一週。為了完成您的冒險計劃，拍賣還包括戶外運動裝備，來自 立式槳板 到 運動手錶和 特種刀具.

「我們非常感謝今年官方贊助商——SSI、SCUBA Show、DAN、Liveaboard.com 和 Classified Diving——以及所有為我們 2024 年拍賣籌款活動捐款的人們的支持。如果沒有潛水和探險旅遊界對保護的奉獻和慷慨，這次令人驚嘆的拍賣以及它將資助的重要保護工作就不可能實現。 薩曼莎·惠特克拉夫特，基金會執行董事。

「我們很高興再次與 SSI 國際業務發展總裁 Doug McNeese 以及眾多致力於保護我們的珊瑚礁、陸地生態系統和受威脅物種的自然資源保護主義者合作，」說 韋恩布朗, Aggressor Adventures 執行長兼基金會董事會主席.

「請與我們和我們的 2024 年官方贊助商一起透過拍賣或透過 捐贈 幫助支持基金會的出色工作，支持世界各地的創新、基於社區的保護項目。