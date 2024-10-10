黑人都鐸潛水員成為歷史對話的焦點

一位 16 世紀黑人打撈潛水員在亨利八世的旗艦上潛水的鮮為人知的故事 天保 以及1546年的沉船殘骸 聖瑪麗亞和聖愛德華 這是今年歷史潛水協會 (HDS) 年會上的一次演講的特色內容。

該活動於 16 月 7 日在位於薩裡薩頓的海上項目公司 SubseaXNUMX 總部舉行，該活動不僅向 HDS 會員開放，還向任何對潛水感興趣的人開放。

今年的議程跨越中世紀至 20 世紀，涵蓋軍事潛水和打撈行動，探討潛水員在歷史中的角色。

在佛得角打撈一把槍 (HDS)

HDS 表示，Eamon「Ginge」Fullen 的開場演講將透過一些潛水員的非凡成就介紹皇家海軍許可潛水部門的觀點。其首批教練、早期紀錄打破者、實驗潛水員、蛙人以及二戰時期的港口清理潛水員都將被展示。

前 RN 潛水員和特種部隊戰鬥游泳運動員特里鮑威爾 DCM 將在潛水員兼懷特島創始人馬丁伍德沃德 MBE 之前講述他在海軍的生活和職業生涯。 沉船中心，發表他的演講“來自深處的寶藏”。

特里鮑威爾 (Terry Powell) 回憶他在海軍的水下經歷 (HDS)

下午的演講讓人回想起中世紀的潛水，英國黑人歷史和奴役問題專家米蘭達·考夫曼 (Miranda Kaufmann) 博士討論了非洲潛水員雅克·弗朗西斯 (Jacques Francis)，他領導了一支探險隊去打撈 天保的槍枝以及其他功績。

凱文凱西是該片的導演 潛水博物館 位於 Gosport，由 HDS 擁有和營運。他深入了解了該酒店目前的翻修情況及其可持續發展的未來計劃。

戈斯波特潛水博物館 (HDS)

HDS 雜誌的創始人兼編輯彼得·迪克 (Peter Dick) 以“扣好你的大衣”結束了這一天——這是對中世紀潛水服的“有點有趣”的看法。

HDS 慈善機構於 1990 年在英國成立，旨在保存、保護和促進潛水遺產，如今在海外擁有多個附屬國家協會。

會議時間為上午 9 點至下午 4.30 點 40 分，門票價格為 XNUMX 英鎊，包括午餐、茶點和停車位（應要求提供，視供應情況而定）。 可以找到完整的詳細資訊並預訂 在 HDS 站點。

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