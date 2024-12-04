Bonaire TeK 2024 取得巨大成功

Bonaire TeK 正迅速成為加勒比地區最重要的技術潛水活動之一，2024 年的活動一如既往地在頗受歡迎的巴迪潛水度假村舉辦，取得了巨大成功。

技術潛水協調員 Anouck 回顧了這項令人驚嘆的活動，並表示：「很高興歡迎許多熟悉的面孔以及新的技術潛水員。我們有來自世界各地的大約 50 名潛水員加入我們，參加這次訂滿的博內爾島潛水活動！

Extreme Scuba 的 Ken Head 發表了關於創建技術潛水團隊和利用水肺行業的見解的演講，拉開了此次活動的序幕。

晚上，DAN 的高級研究員Emmannuel Dugrenot 博士和Dive Rite 的Justin Judd 以及博內爾島高壓艙的Lucia Rodrigues 博士在Buddy Dive 的早餐區做了有趣的講座，歡迎Buddy Dive 的客人以及許多博內爾島居民。

當然，這次活動最大、最精彩的部分是在水下進行的。阿努克和團隊帶領技術潛水員前往一流的技術潛水地點，如 Taylor Made、Candyland 和 Windjammer 沉船。

除了引導潛水之外，還在 Buddy's Reef 舉行了選拔賽，讓潛水員有機會測試 Dive Rite 的 Chooptima、Silent Diving 的 Inspiration 和 Scubatron 的 GBM 等 CCR。

Buddy Dive 碼頭忙碌的一天

在技​​術潛水期間，Buddy Dive 的技術潛水員在博內爾島的深礁上與入侵的獅子魚進行了戰鬥，並因捕獲最大的獅子魚而獲得獎勵。

與會者不僅有很多東西需要學習 – Buddy Dive 的 Anouck、Lars 和 Guillermo 參加了 Dive Rite Chooptima 服務診所！

您想加入 Bonaire TeK 嗎？從 2025 月 27 日起在您的日曆上標記 Bonaire TeK XNUMX - 10月3 2025。

Bonaire Tek 獲得贊助 DAN, 潛水禮儀和 靜音潛水.