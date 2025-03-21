預訂 Aggressor Adventures 之旅 – 即可免費獲得 Mares Puck 4 潛水電腦

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Aggressor Adventures 已與其官方潛水裝備合作夥伴 Mares 展開合作，為所有從現在起到 2 年 2025 月 1 日（適用於 2025 年 28 月 2026 日至 4 年 400 月 XNUMX 日期間旅行）預訂行程的客人提供一台價值 XNUMX 美元的免費 Mares Puck XNUMX 潛水電腦。

Puck 4 與經典的 Mares Puck 電腦型號一樣緊湊，外觀採用新的設計和顏色，內部由於其先進的技術而發生了巨大的變革。

Bühlmann ZH-L16C 演算法具有可自訂的梯度因子，可讓您完全透明地控制您的減壓過程，而整合的藍牙可讓您將潛水資料直接下載到智慧型裝置。

它具有空氣、氮氧混合氣（最多三種氣體混合物）和底部計時器模式，並採用玻璃晶片技術製成，具有 800 個段的清晰段顯示。

它具有用戶可更換的電池（CR 2450），電池壽命長達 100 次潛水，具有直觀使用的單個按鈕，以及可以輕鬆拆卸並更換為蹦極繩的帶子（如果您願意）。

Puck 4 有六種迷人的顏色——淺綠色、黑色、藍色、橄欖色、橙色和黃色。

注意：此優惠適用於所有 Aggressor Liveaboards、Aggressor River Cruises 和 Aggressor Signature Lodges。支付定金後，請將發票副本、顏色偏好和送貨地址透過電子郵件發送至： Promotions@aggressor.com。 適用於個人和團體預訂，可直接透過 Aggressor 或 Aggressor 經銷商預訂。潛水電腦將於四月底寄出。客人有責任支付 Puck 4 的任何適用關稅。