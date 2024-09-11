突發新聞：水肺潛水員雜誌即將轉移到 Divernet！

自從收購以來 Divernet.com 2021 年，RORK Media 經營了兩個獨立的網站 – ScubaDiverMag.com Divernet.com – 兩者都服務於相同的利基受眾。

經過深思熟慮，我們決定合併兩個平台。這種轉變將在接下來的兩個月內逐步發生，我們很高興分享這將為我們的社區帶來的好處。

目錄 我們為什麼要合併 發生了什麼變化 常見問題

我們為什麼要合併

在同一空間管理兩個獨立的網站會佔用我們的資源並分散我們的注意力。透過將一切集中在一個屋簷下，我們可以投入更多的時間和精力為您提供更好的體驗。

我們將能夠專注於製作 Divernet.com 世界各地潛水員的「首選平台」——甚至比現在更重要。

發生了什麼變化

• ScubaDiverMag.com 將逐步淘汰：所有內容和資源將轉移到 Divernet.com.

• Divernet.com 將會成長：我們正在擴展我們的內容、資源和功能，為您提供更豐富的體驗。

• 更流暢的使用者體驗：透過在單一平台上進行所有努力，可以期待更快的更新、更輕鬆的導航和更相關的內容。

我們對未來感到興奮，並期待提供改進的 Divernet.com 這將成為所有潛水事物的家園，包括水肺潛水員 雜誌 及其相關品牌。

常見問題

• 我仍然可以存取相同的內容嗎？是的！所有內容來自 ScubaDiverMag.com 將被移至 Divernet.com.

• 我需要做些什麼嗎？只是書籤 Divernet.com 並敬請關注更新。

• 合併何時完成？在接下來的一個月裡，您將注意到社交屬性的合併，最終網站合併將於 5 月 6 日至 XNUMX 日進行，之後我們將逐步淘汰 ScubaDiverMag.com.

如果您有任何疑問，請隨時與我們聯繫：info@divernet.com