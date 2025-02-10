BSAC 任命環境與永續發展小組主席

英國潛水俱樂部（BSAC）任命環境科學家凱瑟琳奈特（Katherine Knight）為新環境與永續發展小組負責人。

凱瑟琳將帶領一支志工團隊，指導該組織解決綠色問題，繼續由前遺產和環境顧問簡·馬多克斯 (Jane Maddocks) 開創的良好工作。

凱瑟琳曾在蘇格蘭保護慈善機構 Seawilding 工作，因此為 BSAC 內部的許多人所熟悉。作為 Seawilding 團隊的一員，Katherne 提供了專家指導，在海岸測量師和水下測量師課程成功引入培訓計劃之前，對它們進行了完善。

在談到她的任命時，凱瑟琳表示：「我很高興擔任環境與永續發展小組主席一職。看到像 BSAC 這樣備受尊敬的組織將環境置於其願景的核心，確實是一件令人欣慰的事。我期待與 BSAC 的優秀團隊合作，並開展一些激動人心的計劃，造福 BSAC 成員和我們都熱愛的海洋。

BSAC 執行長 Mary Tetley 表示：「我很高興歡迎凱瑟琳擔任我們新任環境與永續發展小組主席。我們都渴望在 2025 年及以後推動這一戰略領域的發展，並期待與凱瑟琳組建一支能夠真正發揮作用的團隊。

凱瑟琳奈特將出席 GO潛水錶演 在肯尼沃斯（1 月 2 日至 XNUMX 日），她將很高興與會員們見面並分享她對 BSAC 環境舉措的看法。歡迎會員出席 海洋運動研討會，將於展會上推出。