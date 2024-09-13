BSAC 與其他水上運動管理機構聯手，爭取更好地保護英國水域

英國水下俱樂部（BSAC）正在與其他水上運動管理機構聯合起來，呼籲政府和產業採取更強有力的行動來解決水污染問題，以保護英國水域。

BSAC 現在是清潔水上運動聯盟(CWSA) 的成員，該聯盟由多個國家管理機構（釣魚信託基金、英國賽艇協會、英國鐵人三項賽、GB Outrigger、Paddle UK、皇家遊艇協會和英格蘭游泳協會）於4 月聯合起來共同製定 問題 水污染，並設定願景，實現健康和自然豐富的藍色空間，讓每個人都能享受水上運動。

據 CWSA 稱，「英國隊在 2024 年巴黎奧運會上獲得的獎牌總數中近一半（46%）來自水上運動，但如果我們現在不採取行動解決這個巨大問題，我們就有可能完全失去獎牌。」與英國的水質'。

CWSA會員

代表數千名會員、菁英運動員甚至更多用水者，其行動的優先事項是：

污染防治行動進一步加速。到 2030 年改善英國水域的健康狀況。 使人們能夠即時明智地選擇何時何地參與水上運動和活動。 在決策和政策過程中認可所有娛樂用水使用者。

今天（13 月XNUMX 日星期五）在南安普敦國際遊艇展上，聯盟正式迎來了四位新成員——BSAC、Surfing England、British Kitesport 和英國龍舟競渡協會(BDA)，為這項運動增添了更多聲音。

除了歡迎新成員外，CWSA 還與 Severn Trent Water 等主要水務公司及其貿易機構 Water UK 合作，共享有關水測試等問題的集體數據和專業知識，自成立以來已經產生了重大影響今年四月。

上週，該聯盟歡迎國務卿宣布新的水（特別措施）法案並承諾進一步改革，但他們表示「真正的工作現在才開始」。

英國潛水員探索我們豐富多樣的海岸線

聯盟期待與部長和官員進行持續討論，以確保該行業的計劃滿足其成員對安全、清潔環境的需求，讓他們可以在水中、水中或水下享受舒適的生活。

BSAC 執行長 Mary Tetley 表示：「清潔水對於我們運動的未來和海洋生態系統的健康至關重要。我們的潛水員依賴這些藍色空間，保護它們是我們的責任。我們相信每個人都應該有機會體驗英國水域的奇蹟、冒險和寧靜。這就是為什麼我們與合作夥伴聯手要求政府和行業採取更有力的行動來解決水污染問題。

英格蘭衝浪協會執行長 Ben Powis 評論道：「作為衝浪者，我們與海洋和海岸線有著深厚的聯繫，我們的運動和生活方式都依賴它們。我們是這個脆弱環境的守護者，需要採取行動解決污染問題，包括傾倒污水，這些污染正在污染我們的沿海水域，並且經常為我們的海灘帶來危險。加入清潔水上運動聯盟，我們可以共同努力，向政策制定者和民眾施加真正的壓力。 監管機構 並推動正向的改變」。

皇家遊艇協會環境與永續發展經理 Phil Horton 表示：「很高興看到聯盟的代表性隨著四項新運動的增加而增長。這表明了受污染和水污染影響的活動範圍」。

上載照片 圖片來源：西蒙·羅傑森和珍·摩根