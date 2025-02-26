BSAC 將在 GO 潛水展上舉辦研討會、頒獎典禮和海洋行動

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

英國潛水俱樂部 (BSAC) 正準備在本週末的 GO 潛水展上舉辦一個充滿活力的周末活動，包括精彩的研討會、享有盛譽的獎項和令人興奮的保護計劃。

BSAC 的研討會將為展會上的 BSAC 成員提供寶貴的見解和實用建議。主題包括最新趨勢下的最新潛水員安全建議、安全技能複習、教練支援以及與 海洋運動這是一項旨在號召所有潛水員和浮潛者支持地方議會保護水下環境的活動。

BSAC 展位（展位 54）的參觀者可以與團隊進行聯繫，包括 BSAC 執行長 Mary Tetley、潛水和培訓主管 Sophie Heptonstall，以及會員和潛水員支援團隊。歡迎大家來了解 BSAC 社區提供的服務以及它如何豐富您的潛水生活。

BSAC 團隊將全力參加 GO 潛水展

瑪麗·泰特利說： “GO 潛水錶演總是潛水日曆上的一大亮點。這是一個與來自各行各業的潛水員聯繫、分享我們的計劃並歡迎新成員加入我們的社區的絕佳機會。我們期待很快見到大家！

本週末，英國舞台上還將舉行一場特別頒獎典禮，BSAC 將表彰對潛水事業做出傑出貢獻的人，包括頒發探險獎杯和教練獎。

如需了解 BSAC 參加 GO 潛水展的更多信息，包括研討會詳情和報名方式，請訪問 BSAC 網站 這裡.

BSAC 在展會上為會員舉辦研討會