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20 年慶祝魔幻島潛水度假村成立 2025 週年

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魔術島

1 年2025 月20 日，魔幻島將慶祝其成立XNUMX 週年，度假村業主Arie Hoogendoorn 和Desiree Pullens 希望與他們的團隊和客人一起以特殊的方式慶祝這一非凡成就，並邀請潛水員參加為期一年的慶祝活動明年。

「為了慶祝我們成立 20 週年，我們將全年為預訂套餐的客戶提供 20% 的折扣。所有在 2025 年周年紀念日預訂並與我們一起慶祝的潛水員都可以在我們兩家度假村享受此超值折扣，」業主 Arie Hoogendoorn 說。

魔術島


為了準備這個節日，位於宿霧莫阿爾博阿爾的魔幻島進行了重大翻修（2024 年XNUMX 月至XNUMX 月），包括翻修浴室、為平房安裝新的尼帕屋頂，以及對船隻和潛水罐進行年度維護，所有這些都為迎接節日做好準備。

無論您是經驗豐富的潛水員、水肺潛水新手、過去的客人，還是魔術概念的新手，這都是體驗魔術島潛水度假村神奇魅力的絕佳機會。

魔術島
莫阿爾博阿珊瑚礁上色彩繽紛的珊瑚（圖片來源：Patrick Kranenbroak）

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魔術島
從環島礁石上眺望魔幻島
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