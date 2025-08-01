英國第35屆國會通過海洋動議

柴郡西及切斯特議會 (CWAC) 通過了一項“海洋動議”，成為英國第 35 個致力於採取行動保護更清潔、更健康的海洋和內陸水域的地方當局。英國潛水俱樂部的管理機構表示，他們支持這項動議，並將其作為環境策略的一部分。

BSAC 表示，制定「海洋動議」的目的是為地方議會提供一條支持海洋恢復的切實可行的途徑，從減少污染和改善水質到將海洋健康納入地方規劃，內陸和沿海當局將採取地方行動來應對這一全球性問題 問題.

CWAC 動議是由一位當地議員提出的，他聽取了居民對當地藍色空間的污染、污水和生物多樣性喪失的擔憂。

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「我親眼目睹了我們水道的奇蹟和破壞——但即使你不是潛水員或游泳愛好者，也能關心這些，」居住在切斯特地區的英國河流協會社區負責人黛比·鮑威爾說。 “我們的河流和海洋屬於每個人，這項動議為我們這樣的社區提供了真正發揮作用的途徑。看到我們的地方議會挺身而出，真是太棒了。”

海洋生物學家、「為海洋而動」倡議聯合創始人艾米麗·坎寧安 MBE 表示，此舉表明社區認識到他們與海洋的聯繫「即使距離海岸數英里」。

「內陸地區的水流向下游，這些水攜帶著垃圾、化學物質和營養物質，影響著海洋生物和沿海經濟，」她說。 “CWAC 展現了真正的環保領導力。”

BSAC 表示，它正在努力鼓勵英國各地的人們採取個人行動，聯繫當地議員和 要求他們提出一項關於海洋的動議.

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