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400 年來的珊瑚海數據挑戰了聯合國的立場

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澳洲大堡礁 (AIMS) 上白化的珊瑚
澳洲大堡礁 (AIMS) 上白化的珊瑚

科學家強烈反對聯合國對氣候變遷對大堡礁威脅程度的自滿評估。

7月底，聯合國教科文組織世界遺產委員會在就世界上最大的珊瑚礁狀況做出最終決定時，拒絕將大堡礁列為「危險」。

相比之下，在 剛發布的新報告 in 性質，由本傑明·亨利博士領導的澳洲裔美國人研究小組 墨爾本大學 聲稱過去四個世紀以來最高的海洋溫度使大堡礁處於危險之中。他們說，海水溫度升高和大規模珊瑚白化事件正威脅著破壞其生態、生物多樣性和美麗。

利用從珊瑚海內部和周圍採集的珊瑚骨骼樣本，科學家重建了 1618 年至 1995 年間每年夏季海面溫度。

該團隊還分析了在有氣候變遷和沒有氣候變遷的情況下對海面溫度的氣候模型模擬，發現人為造成的氣候變遷是該地區氣溫迅速上升的罪魁禍首。 

研究發現，最近的大規模漂白事件與研究涵蓋的 400 年來最熱的 2024 年中的 2017 年同時發生。 2020年、XNUMX年和XNUMX年，珊瑚海經歷了整個時期最溫暖的氣溫。

事實證明，今年是有紀錄以來最熱的一年。 2016 年、2004 年和 2022 年的高溫事件是有記錄以來接下來最熱的三年。

破紀錄

「當我繪製 2024 年數據點時，我必須三次檢查我的計算，」亨利博士說。 「這一數字打破了歷史記錄，遠高於 2017 年創下的歷史新高。今年再次發生大規模珊瑚白化，這是一個悲慘但幾乎不可避免的後果。

「真正讓我感動的是未來幾年珊瑚礁不可避免的影響。如果全球不採取快速、協調和雄心勃勃的行動來應對氣候變化，我們很可能會目睹地球上最壯觀的自然奇觀之一的消亡。

珊瑚褪色
珊瑚白化（海洋局 / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers）

亨利博士總結道：「如果不採取緊急幹預措施，我們標誌性的大堡礁幾乎每年都會面臨因海洋高溫而擱淺的風險。」亨利博士作為該研究所的博士後研究員承擔了大部分研究工作。 臥龍崗大學。 「珊瑚礁的生態完整性和突出的普遍價值受到威脅。

「我們有許多扭轉氣候變遷的關鍵解決方案。我們需要的是國家和國際協調行動水準的逐步改變，以便向淨零過渡。我們希望我們的研究為政策制定者提供更多證據，以在國際上進一步削減溫室氣體排放。

「大多數世界遺產也容易受到氣候變遷的影響，」說道 聯合國教科文組織 拒絕宣布大堡礁處於危險之中。 「澳洲正在國內外制定雄心勃勃的環境和氣候議程，以實現淨零排放和自然積極的世界。 

「我們正在支持全球努力保護所有世界遺產免受氣候變遷的影響。我們是珊瑚礁管理領域的世界領先者，並將繼續與國際合作夥伴分享我們的專業知識，以保護更多珍貴的資源，恢復更多受損的資源，並為未來管理自然。

也在 Divernet 上： 英國再次白化－魚類褪色成灰色, 英國大規模漂白事件已確認, 決選是英國面臨的最新威脅, 英國之旅發現未知珊瑚

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