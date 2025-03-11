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瓦卡托比健康珊瑚礁的例子。

與海洋生物學家 Julia Meller 的對話

朱莉婭·梅勒斯在牛津大學獲得海洋生物學碩士學位後，於 2024 年加入了瓦卡托比團隊。截至目前，梅勒斯已經在瓦卡托比的私人海洋保護區引入了創新的珊瑚礁健康評估計劃，使用人工智慧輔助成像和數據分析。這個分析過程使瓦卡托比團隊能夠密切監測來自我們心愛的珊瑚礁的寶貴數據。與當地村莊的長期合作增強了梅勒斯的工作能力，他們與我們有著保護珊瑚礁的共同目標。社區與海洋的深厚聯繫對於該計劃的成功至關重要。梅勒斯的持續工作證明了海洋保護的必要性——不僅在瓦卡托比，而且在全球範圍內。

瓦卡托比潛水度假村的珊瑚礁健康調查在整個保護區內進行，一些調查還增加了 eDNA 採樣和聲音景觀監測。
瓦卡托比潛水度假村的珊瑚礁健康調查在整個保護區內進行，一些調查還增加了 eDNA 採樣和聲音景觀監測。

我們最近採訪了朱莉婭，以了解這個正在進行的項目的最新消息以及她對瓦卡托比的整體印象。

Q：在瓦卡托比的第一年，您覺得最有成就感的是什麼？

A: 「在瓦卡托比潛水時，我感受到一種深深的平靜。雖然現在世界上許多珊瑚礁都受到威脅或破壞，但一切都在我們的海洋保護區內。我們現在有科學數據證實，由於有效的保護系統，這些生物多樣性極為豐富的珊瑚礁的未來是安全的。將潛水和探索原始珊瑚礁的樂趣轉化為細緻捕捉生物多樣性的數據並驗證瓦卡托比合作保護舉措的積極影響，這是非常有意義的。

我們現在正在利用過去一年收集的數據來邀請外部合作夥伴參與有記錄影響的珊瑚礁保護工作。瓦卡托比的保護工作正在不斷發展和擴大，我期待著看到我們如何才能最好地加速這一增長。

問：您是否注意到珊瑚健康、魚類族群，甚至是入侵物種的存在有任何變化？

A: 「我們開始在珊瑚礁健康數據中看到生態系統保護的明確訊號。評估是透過珊瑚礁掃描照片調查進行的，然後透過經過訓練的人工智慧程式進行分析，對瓦卡托比的珊瑚礁生命進行分類。結果表明，保護區內的珊瑚礁比周圍未受保護的珊瑚礁健康得多。我們的珊瑚礁掃描也證實，去年雖然許多珊瑚礁遭受了災難性的全球白化事件，但瓦卡托比珊瑚礁並沒有嚴重的系統性白化。

由於瓦卡托比潛水隊的豐富經驗和對科學研究的熱情，他們可以輕鬆地將科學監測和珊瑚礁健康評估納入他們的日程安排中。
由於瓦卡托比潛水隊的豐富經驗和對科學研究的熱情，他們可以輕鬆地將科學監測和珊瑚礁健康評估納入他們的日程安排中。

朱莉婭說，由於潛水隊擁有豐富的經驗和對科學工作的熱情，將科學監測納入潛水隊的日程安排變得非常容易。攝影：Kristian Gaeckle

環境 DNA 由生物體（例如細胞、皮膚、廢物和黏液）留下的微小遺傳物質組成。珊瑚礁水含有有關附近珊瑚礁生物的寶貴訊息，但這些資訊必須被解開。我們一直在過濾珊瑚礁水，用過濾器捕獲 DNA，然後將過濾器送到實驗室進行分析。在實驗室中，他們使用稱為引子的小片段開始對 DNA 進行分類。引子就像 DNA 的小標籤。它們附著於特定種類生物所共有的序列的一部分。例如，有附著在珊瑚上的引物，它們將針對不同珊瑚物種特有的特定 DNA 部分。這是一項了不起的新技術，因為它可以讓你以非侵入方式收集大量資訊。這是一個特別有趣的項目，因為珊瑚引子最近才出現在科學文獻中。我們僅在生物多樣性最豐富的地區發現了最稀有的珊瑚。看來我們可以利用珊瑚 eDNA 調查作為珊瑚礁健康狀況的直接指標，這是一種新方法！這真令人興奮！

這些數據有助於了解瓦卡托比島的生物多樣性，例如，證實了 11 種脆弱珊瑚物種以及其他珍稀生物的存在。

「能在人類與海洋生物共存的地方工作是一種難得的特權， 不僅和平，而且富有成效。

Q：還有哪些珊瑚礁研究計畫正在準備或規劃中？

A: 「我們現在正在擴大研究力度，以便全年測量更大範圍的保護區珊瑚礁的脈搏。這意味著將科學監測整合到潛水隊的日程安排中，這項任務由於團隊豐富的經驗和對科學工作的熱情而變得輕鬆。潛水隊持續收集數據，在人工智慧分析的幫助下，我們能夠密切關注整個珊瑚礁生態系統的狀態。

我們也正在為我們的工具包中添加新方法。我們最近部署了一個感測器套件，可以將即時海洋氣象資訊傳遞到應用程式。這使我們能夠即時監測珊瑚礁的代謝脈搏。我們可以一整天觀察陽光如何決定珊瑚礁的光合作用和呼吸作用之間的平衡，導致水化學每天大幅波動。我們在瓦卡托比觀察到的巨大波動是珊瑚礁代謝活躍的標誌，因此也是富有成效的生態系統的標誌。

Q：與度假村團隊合作為您帶來了什麼啟發？

A: 「能夠在人類與海洋生物和平共處、並且富有成效地共存的地方工作是一種難得的特權。在瓦卡托比的水上和水下工作，見證系統如何直接相互支持確實令人鼓舞。瓦卡托比並不是一個靜態的系統——它擁有豐富的成功營運歷史，並且繼續走在創新的前沿。在這種動態環境中工作意味著不斷改進現有的研究措施，同時始終關注下一步能夠提升價值的變化。

豐饒之角代表了瓦卡托比地區珊瑚礁健康評估和珊瑚健康生長的進展。攝影：Warren Baverstock
豐饒之角代表了瓦卡托比地區珊瑚礁健康評估和珊瑚健康生長的進展。攝影：Warren Baverstock

Q：您在瓦卡托比有最喜歡的潛水地點或海洋生物類型嗎？

A: 「對我來說，經常造訪同一潛水地點的最好事情之一是你會開始了解具有特定個性的動物。動物園裡有一隻脾氣特別暴躁的章魚，它經常棲息在岩石上，毆打任何敢於靠近的魚！

如果沒有珊瑚礁健康評估計劃，像 Dunia Baru 地點的這隻玳瑁這樣的海龜就無法依靠健康的珊瑚礁。攝影：Christian Gloor
如果沒有珊瑚礁健康評估計劃，像 Dunia Baru 地點的這隻玳瑁這樣的海龜就無法依靠健康的珊瑚礁。攝影：Christian Gloor

豐饒之角 (Cornucopia) 裡的一條斑點魨，通常是一種害羞的物種，但它總是很樂意擺姿勢拍照。一對刺豚在 Spiral Corner 附近不斷地互相追逐。 Dunia Baru 的一隻玳瑁總是專注於咀嚼，似乎幾乎沒有註意到任何同伴！

瓦卡托比的珊瑚礁健康評估計畫有助於確保珊瑚礁和魚類族群的活力，例如瓦克陶比遺址羅馬的黑鯛。攝影：Walt Stearns
瓦卡托比的珊瑚礁健康評估計畫有助於確保珊瑚礁和魚類族群的活力，例如瓦克陶比遺址羅馬的黑鯛。攝影：Walt Stearns

我無法挑選出一個我最喜歡的地點——瓦卡托比的珊瑚礁中不同的生物地理環境形成了獨特的群落。尖峰和礁脊通常被稱為“生態磁鐵”，其地形吸引了掠食性魚類聚集。羅馬就是這樣一個地方，在這裡你經常可以在黑鯛、梭魚和長鼻帝王魚群中發現狗牙金槍魚。在 Pockets，礁石斜坡比其他地方延伸得更深，形成了種類繁多的硬珊瑚物種，這些珊瑚物種只有在瓦卡托比清澈的海水的幫助下才能在深處生長。土耳其海灘的洋流加速水流越過一系列山脊，吸引了黑鰭礁鯊和鷹鰩。

Q：未來幾個月我們還能期待哪些令人興奮的發展？

A: 「今年 1 月，國家地理原始海洋團隊來到度假村記錄我們的努力。他們的作品將被納入由大衛愛登堡講述的電影《海洋》中，該片將於今年 5 月上映。作為該影片上映後推動行動的活動的一部分，國家地理訪問了五個地點作為成功海洋保護的案例。瓦卡托比被選為保育工作對人類和環境產生持續正面影響的地方。如果能夠複製，瓦卡托比的珊瑚礁健康評估模型可以改變蘇拉威西島以外的海洋生態系統，因此有機會成為原始海洋使命的一部分真是太棒了。這個團隊曾經去過無數遙遠的地方，講過無數的故事，但他們仍然認識到瓦卡托比的獨特性，無論是在水上還是水下。

「瓦卡托比一切都好，」海洋生物學家朱莉婭·梅勒斯說。照片由瓦卡托比度假村提供
「瓦卡托比一切都好，」海洋生物學家朱莉婭·梅勒斯說。照片由瓦卡托比度假村提供

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