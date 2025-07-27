威爾斯西部附近發現天使鯊

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南威爾斯和西威爾斯野生動物信託基金會（WTSWW）在卡迪根灣部署的水下攝影機捕捉到了罕見的天使鯊景象。這是四年來首次目擊此類景象。

天使鯊在世界自然保護聯盟紅色名錄中被列為極度瀕危物種。英國潛水員經常將天使鯊與加那利群島聯繫起來，因為在那裡更容易觀察到它們。天使鯊體長可達2米，行為舉止像鰩魚一樣，會偽裝成沙魚潛伏在沙中，伏擊路過的獵物，例如比目魚、甲殼類動物和軟體動物。

這種行為使它們容易受到底拖網捕撈的威脅，而且它們繁殖速度慢也導致了數量令人擔憂的下降。

迪韋爾內特 昨天（26 月 XNUMX 日）報道了 康沃爾野生動物信託基金會正在慶祝國家海洋週2025年的主題是「波濤之下的海底」。 WTSWW的海底鯊魚觀察活動恰好為其對這項年度活動的貢獻拉開了序幕。

該信託基金透過其部署的帶餌水下遠端視訊系統 (BRUVS) 記錄了鯊魚的狀況。 卡迪根灣海洋野生動物中心一個團隊正在研究該地區海豚的飲食和海洋多樣性。攝影機被放置在海洋保護區（MPA）內外的各種棲息地，在每個地點拍攝一小時。

威爾斯的 139 個指定海洋保護區並未受到充分保護，免受底拖網捕撈。 WTSWW.

信託海洋保護與研究經理莎拉·佩里博士將這次觀察描述為“一次罕見而令人興奮的遭遇”，並表示這次觀察發生在一個關鍵時刻，因為威爾士議會正在與英國政府討論禁止在海洋保護區進行底拖網捕魚。

佩里說：“我們的海豚飲食偵探計畫由威爾士政府通過自然網絡基金資助，使用水下攝影機揭示海底生命令人難以置信的多樣性。”

「這些發現凸顯了保護這些脆弱棲息地免受底拖網捕撈等破壞性活動的迫切需求。」信託基金 尋求更多簽名 停止這種做法。

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