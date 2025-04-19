峇裡島潛水中心榮獲“綠鰭獎”

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Ceningan Divers 是一家 PADI 生態中心和 5* IDC，總部位於印尼峇裡島的努沙切寧安，因其對永續海洋旅遊的傑出貢獻而榮獲 2025 年度綠鰭獎。

「綠鰭」倡議由英國慈善機構珊瑚礁世界基金會為聯合國環境規劃署牽頭髮起，旨在透過鼓勵國際潛水和浮潛旅遊業採用促進永續發展的環保準則來保護珊瑚礁。

它可以聲稱為該行業提供唯一獲得國際認可的環境標準，並擁有一套強大的評估體系來衡量其合規性。

潛水導遊進行潛水前簡報（Reef-World）

塞寧安潛水員珊瑚礁世界表示，作為綠鰭組織的長期成員，該公司在永續性、環境責任和社區參與方面展現了卓越的領導力。

該業者自 2015 年成立以來，一直在峇裡島西北部的努沙佩尼達海洋保護區提供潛水服務。

該獎項是透過「友好競爭」選出的，前五名「綠鰭」成員都為該計劃評估體系下的「最佳環境表現者」。

船上潛水簡報（Reef-World）

嘉賓、支持者和更廣泛的潛水社區的投票與 Green Fins 評分系統相結合，分為可持續業務、影響力和人員三個類別。

「見證 Ceningan Divers 工作帶來的實際影響令人鼓舞，」Reef-World 專案經理 Dev Albao 說。 「對他們來說，永續性並非一場行銷活動；它融入了他們的營運之中，影響著當地社區以及全球潛水旅遊業。這是我親眼目睹的，真的非常了不起。”

年輕遊客參與紅樹林附近的海灘清潔工作（Reef-World）

採取的措施 塞寧安潛水員 制定了全面的禁用一次性塑膠政策；積極的社區外展和環境教育；定期清理海灘和水下；為員工和客人組織海洋保護活動；以及員工培訓和客人教育，包括推廣綠鰭潛水員電子課程。

潛水中心的共同所有人 Matt Hutchinson 表示：“這一認可對整個團隊意義重大——它深化了我們致力於激發有意義的變革、與社區分享知識、保護海洋以及繼續尋求可持續解決方案以塑造海洋生態系統更美好未來的承諾。”

在努沙佩尼達島海洋保護區（珊瑚礁世界）潛水

“加入綠鰭和珊瑚礁世界基金會大家庭，不僅幫助我們發展壯大，也幫助我們成為海洋倡導者。他們的支持將持續指引和激勵我們前進的每一步。”

綠鰭 擁有 310 名活躍會員，分佈在世界各地，其中 29 名來自印度尼西亞，因此其會員名單可以成為希望透過永續經營者預訂行程的潛水員和浮潛者的有用起點。在印度尼西亞，Green Fins 由 珊瑚礁世界的實施夥伴 珊瑚三角中心.

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