Secore 超級珊瑚的耐熱性大幅提升

使用某種形式人工培育的幼珊瑚 體外 根據佛羅裡達州保護機構 Secore International 的一項新的同行評審研究，在 2023 年襲擊加勒比地區的致命熱浪期間，與從現有珊瑚碎片中克隆相比，受精珊瑚表現出更強的抗白化能力。

Secore 表示，其報告代表了第一個科學證據，證明當海水溫度遠高於白化閾值時，使用自然繁殖方法恢復的珊瑚比從碎片繁殖的珊瑚更耐熱。

珊瑚礁白化期間健康繁殖的珊瑚（Raul Tecalco Renteria / Secore International）

在過去的五年裡，Secore 一直在實施一項雄心勃勃的實驗室珊瑚育種計劃，作為恢復珊瑚礁的一種方式，該方法涉及 訓練 它的合作夥伴網絡遍及加勒比地區，並希望很快能夠超越加勒比地區。

「所有的努力都是值得的，」它現在報道。 「在 2023 年加勒比海毀滅性的熱浪期間，珊瑚礁上繁殖的幼珊瑚保持健康，而大多數剩餘的野生珊瑚則白化，許多珊瑚在災後死亡。”

目錄 方法 第一個黎明 投資得到回報

方法

塞科雷說，人工繁殖珊瑚的慣用方法是從源珊瑚群中折下碎片，以便培育出一個新的珊瑚群作為其克隆體。小珊瑚碎片在苗圃中生長並手動移植到珊瑚礁上。

珊瑚產卵（Paul Selvaggio / Secore International）

目前正在實施的珊瑚播種方法不會產生剋隆。相反，它涉及從野生珊瑚中收集珊瑚卵，並在實驗室甚至在船上或海灘上使卵子和精子受精，以產生數百萬個胚胎。

發育中的珊瑚幼蟲在海洋圍欄中生長，並定居在特殊的基質上，一旦達到一定大小，就會移植到珊瑚礁上。

每次族群繁殖時，新的後代都會透過重組獲得新混合的基因組，使它們與母體群體不同，從而實現適應。

塞科雷說，與成年珊瑚群落和碎片相比，只有透過繁殖產生的幼珊瑚才表現出更高的抗白化能力。

儘管自然產生的後代在高溫下也能表現出類似的行為，但造礁物種在加勒比地區普遍無法招募，這意味著自然後代很少再出現。

健康的鹿角幼體（Paul Selvaggio / Secore International）

第一個黎明

在墨西哥進行例行監測潛水的 Secore 團隊首先發現他們種植的珊瑚似乎完全健康，庫拉索島的同行很快就對不同的物種進行了類似的觀察。

「我們在庫拉索島和墨西哥的科學家與我們的合作夥伴 Coralium Lab 一起收集了有關我們外植珊瑚的幾個物種和群體的健康狀況的數據，」Secore 研究主任 Margaret Miller 博士說。 「然後我們聯繫了整個加勒比海恢復網絡的合作夥伴，以了解這種模式的廣泛性和一致性。

「這證實了在加勒比海盆地五個國家的 15 個珊瑚礁地點協助招募的六種造礁珊瑚表現出相同的模式：為恢復而培育的年輕珊瑚在極端高溫下更能抵抗白化。比珊瑚礁上常見的珊瑚還要承受壓力。

米勒博士說：“過去 30 年來，我一直致力於在加勒比地區培育珊瑚，同時目睹了由於疾病、颶風和熱浪造成的巨大珊瑚損失，以及依賴它們的社區的瓦解。”

「這些結果提供了很大的鼓勵和證實，即使用輔助珊瑚補充進行恢復可以在協調珊瑚持久性進入我們更溫暖的未來方面發揮重要作用。儘管如此，真正保障珊瑚礁的未來絕對取決於人類能否成功控制全球暖化。

白化的鹿角珊瑚（Sandra Mendoza Quiroz / Secore International）

健康的鹿角珊瑚（Paul Selvaggio / Secore International）

投資得到回報

Secore 創辦人兼執行董事 Dirk Petersen 博士表示：“我們過去五年在加勒比地區建立大型珊瑚修復網絡的投資已獲得回報。”

「這個網絡不僅每年生產和種植數以萬計的珊瑚，還可以立即評估這些珊瑚如何應對這場前所未有的熱浪。我們現在的首要任務是進一步將努力擴展到生態系統層面。

從長遠來看，僅靠珊瑚恢復並不能治癒珊瑚礁，但它可以為支持珊瑚族群生存到下個世紀贏得急需的時間。 塞科雷。它現在正尋求將其活動擴展到印度-太平洋地區，並計劃在2024年底前在毛里求斯成立一個團隊，以建立一個印度洋基地。

該研究涵蓋了在墨西哥、多明尼加共和國、美屬維京群島、博內爾島和庫拉索島進行的工作， 發表 在雜誌 普洛索內.

也在 Divernet 上： 珊瑚崩潰：我們的珊瑚礁能被拯救嗎？, 珊瑚農重塑未來, 珊瑚需要什麼才能生存？, 科技拯救珊瑚的 10 種方式