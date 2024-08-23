BSAC 要求潛水員在 9 月進行清潔

英國水下俱樂部正在鼓勵其會員，無論是水肺潛水員還是浮潛者，參與其即將推出的「英國水下垃圾清理」計畫。

該活動旨在配合並補充長期舉辦的海洋保護協會 (MCS) 大不列顛海灘清潔活動，今年的活動將於 20 月 29 日至 XNUMX 日舉行。

BSAC 成員親眼目睹海底一次性塑膠和其他垃圾的數量，及其對海洋生物和生態系統的有害影響。然而，俱樂部希望潛水員不僅能參與水下補救工作，還能參與海灘清潔工作。

據估計，超過 80% 的海洋垃圾來自陸地，因此從理論上講，保持海灘清潔可以減少沖刷或吹到海裡的垃圾量。

罐裝和瓶裝運輸 (BSAC)

俱樂部表示：「會員每次潛水或前往海灘時，都可以幫助扭轉海洋污染的趨勢。」該俱樂部不僅要求其分支機構、潛水中心和個人會員，還要求其他機構的潛水員參與這項活動。

包包好消息

MCS 志工全年都會進行海灘清潔調查，但在海灘清潔期間，預計將有數千人參與其中，記錄他們撿起的垃圾，以便數據可用於協助未來的工作。

在 MCS 中 我們的海灘狀況 2023 年報告顯示，該數據顯示流通中的塑膠袋數量顯著減少。英國和海峽群島記錄的 4,684 艘船，在過去 80 年裡被沖走的數量平均下降了 XNUMX%，在此期間，商店開始對它們收費。

收集水下垃圾（BSAC）

BSAC 執行長瑪麗·泰特利(Mary Tetley) 表示：「每次潛水時收集垃圾都可以帶來真正的改變，無論是在常規潛水地點收集垃圾，還是在較長的潛水旅行中通過俱樂部的集中努力。

「隨著海洋保護協會提供海灘清潔組織者培訓，海灘清潔也可以成為水下垃圾撿拾活動的一部分，因此所有俱樂部成員及其家人都可以參加。

“參與英國水下垃圾收集活動的 BSAC 成員越多，我們就能產生越積極的影響。”

「我們非常感謝 BSAC 在提高人們對海洋垃圾的認識方面的支持，」MCS 參與副總監賈斯汀·米勒德 (Justine Millard) 說。 「他們的成員看到了海洋中的垃圾可能對英國所有美妙的海洋生物造成的損害。

“我們鼓勵所有 BSAC 成員今年夏天與我們一起參與海灘清潔活動，以防止垃圾被沖走或吹回海中。”

如需參與或組織 20 月 29 日至 XNUMX 日期間的水下垃圾收集活動，請查看 BSAC網站 有關規劃和安全的指導，以及 造訪 MCS 網站 了解有關海灘清潔的更多資訊。

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