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中國逆水行舟，圈養最多虎鯨

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哪個國家圈養的虎鯨最多？長期以來，美國一直保持著這項令人懷疑的榮譽，但現在它首次被中國超越。

根據一份新的報導 中國鯨聯盟 調查人員稱，中國目前圈養了 22 頭逆戟鯨，其中大多數在 CCA 所稱的「最低福利保障措施」下公開展示。

CCA表示，隨著國際社會觀看鯨魚和海豚在水箱中表演特技的興趣減弱，中國卻反其道而行。這意味著它的圈養寬吻海豚數量（超過 730 頭）和白鯨數量（其中約 145 頭）位居世界首位。

總部位於華盛頓特區的國際和中國動物福利機構聯盟表示：“不斷擴大的中國海洋主題公園產業繼續導致保護和福利問題長期存在。”

在中國圈養的22頭虎鯨中，有15頭是從俄羅斯鄂霍次克海進口的，2023頭是圈養的。大多數動物直到 XNUMX 年珠海長隆太空船啟用後才進行展示。

截至2024年101月，中國已營運2015個圈養鯨豚設施，是11年的兩倍，另有1,307個在建。它們棲息著大約 15 隻鯨類動物，代表 XNUMX 個物種。 

日本供應

在美國，18 隻圈養逆戟鯨被關在三個海洋世界公園。俄羅斯於 2018 年禁止活捕虎鯨和白鯨用於娛樂，據說自那時起，中國不得不更加重視繁殖和從日本進口以滿足需求。

「中國是 野生捕撈鯨豚市場的發展損害了其國際聲譽，破壞了自由放養種群的穩定，並導致了未知數量的動物死亡。 動物福利研究所 (AWI)，CCA 創始成員。她在年初訪問了中國，觀察生活在當地設施的逆戟鯨。

虎鯨在中國主題樂園表演 (AWI)
虎鯨在中國主題樂園表演 (AWI)

「中國的海洋主題樂園產業無法滿足鯨豚類複雜的身體和行為需求，」羅斯說。 「越來越多的設施為遊客提供與鯨類一起游泳或潛水的體驗，將公眾置於危險之中——正如不斷增加的受傷報告所證明的那樣——同時未能提供有意義的保護信息。 

“此外，許多動物都遭受公開記錄的馴獸師虐待和缺乏專門的獸醫護理。”

記錄差異

儘管CCA報告引用了幾起死亡事件，其中包括兩隻極度瀕危的長江江豚的死亡，但目前還沒有關於中國圈養鯨豚狀況的公開資訊。 

該聯盟還聲稱，CITES資料庫中登記的進口到中國的野生捕獲鯨豚數量與包括日本在內的原產國的出口記錄存在380多頭差異。報告指出：“這是政府和行業高度關注的一個領域，可能違反了《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的規定。”

CCA希望中國政府對CITES進口數據和中國圈養鯨豚動物福利展開獨立調查，禁止遊客與動物之間的近距離接觸活動，並製定計劃逐步取消在海洋主題公園的展示。

除 AWI 外，CCA 成員還包括生而自由基金會、瀕危物種基金會、香港海豚保育會、生命調查機構、Marine Connection 和鯨魚與海豚保育組織。聯盟最新動態 海洋主題樂園 report 已經是第三版了。

也在 Divernet 上： 圈養海豚“和洗澡水一起倒掉”, 失敗的水族館收到為期六週的最後通牒, 洛麗塔孤獨死亡後，鯨目動物保護者紛紛介入, 圈養虎鯨被咬傷的牙齒損傷

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