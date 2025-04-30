CMAS 處罰魚叉捕魚潛水長

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21 月 XNUMX 日，一名菲律賓自由潛水長在使用水肺裝備進行魚叉捕魚時被發現，隨後其 CMAS 潛水長資格被吊銷，這意味著他不能再在該組織旗下擔任專業潛水員。

CMAS 聲明指出：「由於 Philmar Madriaga 在 Cathedral Rock 非法攜帶全套潛水裝備進行魚叉捕魚，CMAS 菲律賓分會已不再與其有關聯或不再是其會員。」大教堂岩潛水地點位於阿尼洛的馬比尼，靠近潛水員的家鄉八打雁。

據稱，馬德里亞加此前曾多次因其行為受到警告，晚上 7 點左右，他從現場出來時被抓獲。大教堂岩已被宣佈為海洋保護區，這是一種海洋保護區，在該保護區內，人類活動受到法律限制，以保護海洋資源和生物多樣性。

從 Cathedral Rock 潛水回來（CMAS Philippines）

菲爾馬爾·馬德里亞加

在菲律賓，魚叉捕魚是合法的，通常是一種自由潛水活動，但在某些地區，特別是海洋保護區，使用水肺裝備進行魚叉捕魚可能會受到限製或禁止。與傳統魚叉不同的是，菲律賓部分水域也禁止使用魚叉槍。

CMAS 是一個歷史悠久的國際潛水訓練機構和競技水下運動傘狀組織。目前還不清楚，對馬德里亞加的處罰是一次性的，還是針對非法魚叉捕魚的聯合打擊行動的一部分，據稱，非法魚叉捕魚是當地保護區的常見做法。

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