潛水專業人士被指控雕刻珊瑚以獲取金錢

菲律賓潛水勝地保和島的珊瑚上刻人名的事件仍在繼續，當局現在確信一名或多名當地潛水導遊和船隻經營者一直在向遊客收取額外費用來創作水下塗鴉。

據報道，一名潛水導遊承認破壞珊瑚。根據《條例》，破壞珊瑚礁是非法的 菲律賓漁業法，但尚不清楚是否會對他提出刑事指控。

13 月底，根據當地 PADI 潛水導遊的舉報，在邦勞附近 Puntud（前維爾京）島附近的 Estaca 潛水和浮潛地點進行檢查時，發現至少 XNUMX 個人的名字刻在珊瑚上。

蓬圖德島 (Danilo Menorias) 附近遭到破壞的珊瑚

一位韓國遊客發布了一條 視頻 在社群媒體上展示了一名導遊破壞珊瑚的畫面，以及保和省州長埃里科·亞里斯多德·奧門塔多 (Erico Aristotle Aumentado) 提供獎勵 據報道，了解更多信息 迪韋爾內特 4 月 200,000 日。獎金後來增加了四倍，達到 2,700 萬比索（約 XNUMX 英鎊）。

在州長的支持下，邦勞市長 Edgardo 'Boy' Arcay 從昨天（9 月 XNUMX 日）起關閉了該地區的旅遊活動至少六個月，甚至可能超過一年。他說，該地區的珊瑚是「擴大的國家綜合保護區系統」下「邦勞島保護區海景」的一部分，需要時間來恢復。

阿凱還表示，5 月 XNUMX 日，他親自詢問了在照片中看到的未透露姓名的嚮導。 視頻。在承認應一位女客人的要求將她的名字刻在珊瑚上後，他被警告說他可能會被宣布 不受歡迎的人 以表彰他在「扼殺旅遊業」中所扮演的角色。

菲律賓環境與自然資源部和保和省環境與自然資源辦公室目前正在評估潛水地點。奧門塔多表示，他打算成立一個擁有逮捕權的特別工作小組，以防止未來發生類似事件。

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