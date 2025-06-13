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潛水員西奧與史蒂芬·弗萊一起探討海底拖網捕撈

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藍色海洋大使、演員史蒂芬弗萊和西奧詹姆斯（藍色海洋基金會）
藍色海洋大使、演員史蒂芬弗萊和西奧詹姆斯（藍色海洋基金會）

延續大衛愛登堡爵士紀錄片的訊息 海洋 值此聯合國海洋大會於今天（13 月 XNUMX 日）在尼斯閉幕之際，英國慈善機構藍色海洋基金會的宣傳影片由潛水員 Theo James 和 Stephen Fry 主演，引起了轟動 網上.

In 底線 詹姆士 （《分歧者》、《白蓮花》、《紳士》) 飾演一位高檔餐廳的食客，他從弗萊飾演的油腔滑調的服務員那裡點了一份看似可持續的魚類菜餚。

兩位演員都是藍色海洋大使，這部短片的目的是提醒觀眾人類隨心所欲用餐的隱性成本。 

YouTube視頻

「作為一名潛水愛好者，我一直對海洋著迷，並對人類對海洋的影響感到震驚，」詹姆斯在完成拍攝後說道。

「我被扔了一大堆兼捕漁獲物，這讓我深刻體會到底拖網捕撈的荒唐和破壞性。這確實令人深感不安，但如果它能推動真正的變革，我很樂意去做。” 

英國禁令，但多久之後？

Blue Marine 表示，製作這部宣傳片的目的是希望推動英國所謂的海洋保護區（MPA）迫切需要禁止底拖網捕魚。  

「目前，英國高達90%的海洋保護區仍在進行底拖網捕撈，而那些被拖網漁船隨意捕撈的魚類，高達80%最終被丟棄或銷毀，」該基金會表示。 “讓我們現在就結束這一切。和我們一起行動起來。”

詹姆斯（圖中未顯示史蒂芬·弗萊）的魚災（藍色海洋基金會）
詹姆斯因魚災而喪命（藍色海洋基金會）

事實上，在電影上映當天（8 月 41 日）世界海洋日，英國政府宣布打算禁止在 30,000 個近海海洋保護區進行底拖網捕魚，這些保護區覆蓋了英國水域 1.5 平方公里的面積（相當於威爾斯面積的 XNUMX 倍）。 

「這是朝著阻止對我們海洋保護區的無謂破壞邁出的一大步，」藍色海洋組織承認，同時也強調，在提案成為現實並實施禁令之前，一切都不會改變。該組織呼籲支持者 分享影片 在社會化媒體。 

藍色海洋基金會 以及Atomized Studios電影 底線 由 Ben Mallaby 執導。

也在 Divernet 上： 愛登堡影片嚴厲譴責 MPA 拖網捕撈行為, 威廉王子對海洋未來“持樂觀態度”, 改善英國海洋保護的 5 種方法, 紙質公園：“三分之二的海洋保護區無效”

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