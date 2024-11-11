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潛水員清理幽靈魚農

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梅尼迪養魚場的潛水員 (Rogier Visser)
梅尼迪養魚場清理區的潛水員 (Rogier Visser)

健康海洋基金會及其合作夥伴已經完成了為期一年的「幽靈農場行動 - 回收水域」項目，該基金會稱該項目是對希臘西部阿姆夫拉基科斯灣梅尼迪的全面清理。 

健康海洋組織表示，幽靈養殖場是廢棄的養殖場，它們會在海上退化，污染沿海地區，並對海洋動植物和當地社區造成重大損害。 

梅尼迪清理工作是基金會在2024 年領導的第三次此類清理工作，但與之前在伊薩卡和帕特雷進行的清理工作不同，這次清理工作的目標是一個最近才被廢棄的農場，當時還沒有時間進行清理工作。 

梅尼迪養魚場景觀（健康海洋）
梅尼迪養魚場景觀（健康海洋）
梅尼迪養魚場景觀（健康海洋）

來自組織的志願者 幽靈潛水 他們致力於回收漁網，將其從環上拆下，並用相機記錄水下和水面的過程。除了漁網外，他們還從海裡打撈出了 35 個大型浮標、43 個浮環和許多其他物品，包括一艘半沉的維修船。

陸地上的志工負責處理海岸垃圾，其中包括來自養魚場的破碎聚苯乙烯泡沫和一般家庭垃圾。

基金會合作夥伴可以將漁網和其他一些物品回收為 Econyl 再生尼龍 阿誇菲爾。管道和其他結構也可以回收。

梅尼迪的潛水員（Michael Westreicher）
梅尼迪的潛水員（Michael Westreicher）
收集材料進行回收（健康海洋）
收集用於回收的材料（健康海洋）

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與過去的其他活動一樣，健康海洋組織也與當地小學和大學講習班一起組織了教育項目，並在當地潛水合作夥伴的支持下，在阿斯塔科斯和米提卡斯舉辦了兩次港口清理活動。

該使命是基金會、現代汽車歐洲公司和其他合作夥伴的共同努力，包括 Aquafil、Diopas、Ozon、歐洲戶外教育中心、We Dive We Clean、Odyssey Outdoor Activity 和 Dotank Plus。

在五月的一次行動中打撈一艘船 (Cor Kuyvenhoven)
在五月的一次行動中打撈一艘船 (Cor Kuyvenhoven)
五月幽靈網合輯 (Rogier Visser)
五月鬼網合輯 (Rogier Visser)

「今年是非凡的一年，」評論道 健康的海洋 導演維羅妮卡·米科斯。 「透過三項重大清理工作和許多教育項目，我們不僅在消除廢物方面產生了令人難以置信的影響，而且還提高了社區和下一代的認識。我們感謝我們的合作夥伴和志工的承諾和辛勤工作。

35月為期六天的行動涉及128.5人，收集了50.9噸海洋垃圾，其中30噸是漁網。 42.7 月的清理工作有 11.3 人參與，歷時八天，已收集到 XNUMX 噸（XNUMX 噸漁網）。

「自 150 年成立以來，我們與 550 名合作夥伴和近 991 名敬業的志工一起收集了 2013 噸漁網和其他海洋垃圾，」健康海洋報道。

也在 Divernet 上： 潛水員在“重返伊薩卡”中搗毀“幽靈農場 2”, 潛水員響應史詩般的清理呼籲, 幽靈小隊從蘭佩杜薩島殘骸中撈出網

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