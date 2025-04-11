馬來西亞潛水員因虐待海龜被罰款

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馬來西亞警方對五名潛水員和一名潛水操作員處以罰款，原因是一段暴徒騷擾海龜的影片在社群媒體上瘋傳，引起了公眾的廣泛憤怒，尤其是其他潛水員和環保人士的憤怒。

這事件於三月發生在婆羅洲北部仙本那市東姑阿都拉曼海洋公園馬努幹島附近的一處地點。

沙巴旅遊、文化及環境部（肯塔基州公共服務委員會) 隨後向少數在場潛水員以及組織此次潛水的公司發出了「複合通知」。

在馬來西亞，對於某些罪行，可以使用複合通知，作為要求罪犯出庭受審的替代方案。它為透過支付固定罰款來解決無爭議的指控提供了機會。

這種騷擾違反了 1997 年沙巴野生動物法令的規定，根據該法令，海龜受到全面保護。除指定的野生動物管理員外，任何人接觸成年海龜、海龜蛋或幼龜都是違法的。

TRACC 倡議

這是熱帶研究與保育中心 （TRACC） 仙本那的一個潛水小組最初發出呼籲，要求追蹤這段 30 秒影片中潛水員的位置和身份，該影片是由潛水小組中的某人拍攝並分享的。 TRACC 也將此事通報了沙巴野生動物局和沙巴公園。

影片顯示，一名潛水嚮導從後面抓住了這只明顯處於痛苦和困惑狀態的海龜的殼，而其他潛水員則觸摸海龜的殼和四肢，並在它掙扎著掙脫時在它旁邊擺姿勢。

除了海龜在被束縛期間可能急需呼吸之外，這種極端的壓力對動物來說是有害的，甚至是致命的。

另一個相關且更長的影片片段顯示，潛水小組的一名成員抓住了一條正在移動的鯨鯊。

旅遊部稱潛水員的行為“不負責任”，並表示：“我們敦促所有旅遊經營者發揮更負責任的作用，確保遵守準則和規定。州政府將繼續致力於環境保護，並已警告稱，不會容忍任何違反野生動物保護法的行為。”

所施加的懲罰尚不清楚，但該罪行的最高罰款為 50,000 林吉特（約 8.700 英鎊）和/或一至五年監禁。

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