潛水員們，快來拯救蝠鱝吧！

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絛蟲蝠鱝登陸印尼蒙卡（Jasmine Corbett）
絛蟲蝠鱝登陸印尼蒙卡（Jasmine Corbett）

英國海洋保護慈善機構蝠鱝信託基金及其全球合作夥伴發起了一項名為「#SaveTheMantas」的新活動，呼籲全面禁止蝠鱝和魔鬼魚的國際貿易，他們希望得到潛水員的大力支持。

#拯救蝠鱝 信託基金認為，在《瀕危野生動植物種國際貿易公約》第 20 屆締約方大會 (CoP20) 即將於今年 XNUMX 月在烏茲別克斯坦召開之際，這項呼籲正值其能產生真正影響之際。

今年稍早在日內瓦舉行的 CITES 會議（Manta Trust）
今年稍早在日內瓦舉行的CITES大會。 11月將迎來重大考驗（Manta Trust）

如果提案被採納，則將所有蝠鱝和魔鬼魚列入 CITES附錄一最高等級的國際保護將禁止所有馬來酸二鈉產品的國際商業貿易，這是終止不可持續開發的關鍵一步。

蝠鱝信託基金會執行長蓋伊·史蒂文斯博士表示：“蝠鱝和魔鬼魚是最具代表性和最受尊敬的海洋物種，但它們仍然極易受到過度捕撈的威脅。”

“在《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二實施十多年後，令人痛心的是，這些物種不可持續的國際貿易不僅持續存在，而且愈演愈烈。我們迫切需要採取更強有力的行動。”

Mobula 登陸斯里蘭卡貝魯瓦拉港 (Miriam Staiger)
莫布拉鰩魚降落在斯里蘭卡貝魯瓦拉港 (Miriam Staiger)

特別脆弱

信託基金表示，蝠鱝和魔鬼魚分別於2013年和2016年被列入附錄II，但蝠鱝族群數量仍在持續下降。目前，所有九種已知物種均被列入瀕危物種名錄。 世界自然保護聯盟紅色名錄其中七種被列為瀕危物種。在某些地區，其族群數量已下降90%以上。

主要威脅來自過度捕撈，而過度捕撈又是由鰓板貿易造成的，鰓板在亞洲部分地區被當作傳統藥物出售，其肉則在當地消費或出口。

斯里蘭卡的鰓板（丹尼爾·費爾南多）
斯里蘭卡的鰓板（丹尼爾·費爾南多）

蝠鱝和魔鬼魚在世界各地都有捕撈，主要集中在沿海漁業。蝠鱝信託基金領導的 研究 透露，mobulid 產品至少在 22 個國家進行交易，而且通常缺乏監管或準確的報告。

蝠鱝科魚類大約需要10年才能成熟，每隔幾年才會產下一隻幼崽，這使得它們特別脆弱。 「我們的研究表明，目前的保護措施還不夠，」近期貿易評估報告的主要作者瑪塔·D·帕拉西奧斯博士說。 “如果不採取緊急行動，我們可能會失去這些珍貴的物種。”

堵住漏洞

馬爾地夫的蝠魟（Jasmine Corbett）
潛水員最想看到的蝠鱝，這隻在馬爾地夫（Jasmine Corbett）

該信託基金表示，將野生動植物列入附錄一將彌補允許在可疑的「可持續」配額下出口的漏洞。此外，這也將簡化執法工作，目前，執法工作可能因物種識別和文件驗證要求而受阻。

蝠鱝信託基金會表示，這項由蝠鱝熱點厄瓜多爾牽頭、並得到政府和非政府組織聯盟支持的升級提案以迄今為止最全面的貿易分析為基礎，並提供了切實可行的保護途徑。

購買並穿著 T 卹有助於拯救蝠鱝（蝠鱝信託基金）
購買和穿著這件 T 卹有助於拯救蝠鱝（蝠鱝信託基金）

它呼籲潛水員和其他海洋愛好者透過購買和佩戴 競選T卹，在帖子上標記#SaveTheMantas，並拍攝和上傳 照片 社群媒體和 廣告活動頁面蝠鱝信託基金會表示，這些圖像將成為 CITES CoP20 會議上強而有力的視覺壁畫的一部分。

也在 Divernet 上： 鯊魚和鰩魚名錄數量增加, 說服老闆資助您的蝠鱝潛水之旅！, 完美風暴：旋風蝠鱝, 哪裡可以找到 22,300 隻巨型蝠鱝

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