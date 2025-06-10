潛水員在蘇塞克斯附近安裝第一家“明特酒店”

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蘇塞克斯水下慈善機構的志願潛水員幫助安裝了該郡第一個水下海洋生物棲息地。

該棲息地被命名為“明特酒店”，以提出這一想法的肖勒姆漁民艾倫·明特 (Alan Minter) 的名字命名，現已開始吸引蘭辛海岸的海洋生物。

肖勒姆漁民艾倫·明特（Sussex Underwater）

明特稱，經過兩年令人沮喪的努力，他才獲得所有必要的許可。最終，這座重達3.2噸的人工結構於22月67日，也就是他19歲生日那天，被放置在了海底。它有XNUMX個裂縫，用於保護甲殼類動物，以及其他一些用於吸引產卵海洋生物的特徵。

明特將這個計畫獻給了他的祖父，一個世紀前他的祖父將他的船停放在附近的海灘上。

操縱重達 3.2 噸的結構（蘇塞克斯水下）

在海底（蘇塞克斯水下）

「我們只是想回饋一些東西，」他告訴 蘇塞克斯世界「前景一片光明。我們都知道海洋的現狀——海灘、沙子、近海珊瑚礁都消失了。氣候變遷、疏浚、污染，一切都消失了。這就像大自然的完美風暴。”

“海底無人援助，因為無人知曉。大自然真的在苦苦掙扎，掙扎求生。我們只是盡力幫它一點點。”

在科學家雷·沃德 (Ray Ward) 的監督下，蘇塞克斯水下計畫潛水員將監控明特酒店的殖民過程，並計劃在現場安裝攝像頭，以便向學校進行直播，這符合社區團體的教育使命。

希望各公司能加大對明特酒店的贊助力度，直到至少建立 10 家明特酒店群。

蘇塞克斯水下 由當地潛水員兼環保主義者 Eric Smith 共同創立，他領導了一場成功的運動，禁止拖網漁船進入蘇塞克斯灣，正如 2023 年 BBC 紀錄片中所展示的那樣 我們的生活：我們的海上森林.

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