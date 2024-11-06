英國海草的成功可望推動全球發展

經過五年的工作，英國最大的海草恢復計畫已經結束，其結果被描述為對未來「令人難以置信的希望」。

耗資 2.5 萬英鎊的 LIFE Recreation ReMEDIES 計劃由 Natural England 領導並由 海洋保護信託基金 （OCT），解決了普利茅斯灣特別保護區（SAC）和索倫特海事 SAC 超過八公頃海草床的恢復問題。

該計畫還包括保護名為「maerl」的硬粉紅色珊瑚藻，涉及應對自然棲息地的壓力，例如休閒錨定和繫泊以及教育推廣，以及對幾種海草恢復方法的試驗。

一項重大成就是將海草幼苗的發芽成功率從 5% 提高到 33%——該團隊表示，這一結果有望改變全球的恢復工作。據說兩個項目地點都可以看到早期的再生。

ReMEDIES 代表減少和減輕影響海底的侵蝕和乾擾影響，由 歐盟人壽計劃 並且還涉及到 海洋保護協會、皇家遊艇協會和普利茅斯市議會/塔馬河口協商論壇。

試用方法

OCT 表示該專案給了它恢復密鑰的機會 Zostera碼頭 使用兩種試驗方法確定海草種類。

其中第一個是種子播撒，涉及部署裝有種子的粗麻袋，並在相同的面積上使用一種名為Hydro Marine Seeding (HMS) OCToPUS（海洋保護信託基金“o”加壓水下播種機）的創新註射裝置。

第二種方法是幼苗易位，意味著在華僑城管理的國家海洋水族館的實驗室中，使用「海草墊技術」從種子中培育出成年植物。然後這些植物被部署在恢復現場。

海草植物培育（OCT）

這些實驗的結果是，棲息地恢復團隊現在認為，實現潮下海草恢復的最佳方法可能是透過 HMS 與海草墊技術相結合。據說初步結果已經顯示出海草床的一些再生，該團隊將繼續監測。

「海草復育並非沒有挑戰，但儘管如此，ReMEDIES 計畫還是突破了開發大規模潮下海草復育的界限，」華僑城海洋棲息地恢復負責人 Mark Parry 說道。

「嘗試創新的修復技術並看到我們在珍妮克利夫灣和索倫特海域的努力取得成功真是太棒了。我們很高興能夠繼續學習並發展我們的大規模復原工作 藍色草地 項目。”

由潛水員親手採摘

由於海草種子每年只能在植物開花時由潛水員手工採摘一次，華僑城開發了一種種子儲存設施，可以使其全年恢復草甸。種子在高鹽冷凍再循環系統中保持休眠狀態。

一旦種子脫離休眠狀態，志願者就會在海草墊技術中照顧種子直至幼苗和成年植物階段。

繁茂的海草準備重新種植（OCT）

「ReMEDIES 計畫在複雜性、規模和雄心壯志方面都面臨著巨大的挑戰，它將脆弱海草棲息地的休閒減壓與恢復結合起來，作為幫助其恢復的額外工具，」計畫經理 Fiona Tibbitt 評論道。

水族館的海草培育設施將繼續展示該項目，該項目由蘇黎世 Valeport 和 Naturesave Insurance 贊助。

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