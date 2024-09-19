法羅群島舉報導致「眼中釘」沃森被捕

據保羅沃森船長基金會(Captain Paul Watson Foundation) 稱，21 月XNUMX 日，來自法羅群島的出於政治動機的舉報導致反捕鯨活動人士保羅沃森(Paul Watson) 在格陵蘭島被丹麥警方逮捕。CPWF).

捕鯨群島地方當局向丹麥司法部和格陵蘭當局發出警報，稱華生的旗艦號抵達格陵蘭島。 約翰·保羅·德約里亞 CPWF 聲稱，這是為了加油並推動他被拘留。據稱，丹麥議會在回應調查時證實了這一點。

沃森和他的環保活動家船員一直向西前往太平洋，與一艘日本工廠捕鯨船對峙。

被捕兩個月後 沃森仍被拘留 正如之前報導的那樣，正在等待可能以歷史性指控引渡到日本 迪韋爾網。 他的拘留與 12 年前日本因直接行動而向他發出的國際刑警組織紅色通緝令有關。

「法羅群島警方的一名愛管閒事的人，在日本想要逮捕保羅的刺激下……自該船離開英國以來對其進行跟踪後，齊心協力向丹麥司法部舉報，導致丹麥警方在當地進行調查，確認CPWF 船舶行動負責人洛基·麥克萊恩 (Locky MacLean) 描述了沃森的被捕。

每年屠宰量

法羅群島是丹麥的自治群島，因每年捕殺長鰭領航鯨和大西洋白海豚（被稱為「白海豚」）而備受爭議。 研磨.

法羅群島捕鯨（埃里克·克里斯滕森）

CPWF聲稱，法羅群島的介入表明丹麥願意遵守日本的國際逮捕令，並稱其逮捕沃森的“嚴厲性質”，並認為這一事件將“只會加劇全球對正在發生的暴行的關注”在法羅群島」。

「在丹麥、歐盟和世界上許多其他國家，捕殺小型鯨目動物以及用船隻騷擾它們是非法的，這就是為什麼法羅群島 研磨 引起了全球政治家、自然資源保護主義者、媒體和公眾的譴責，」該基金會執行長 Omar Todd 說。

CPWF 首席營運長 Rob Read 表示，Watson 發起了許多針對通常所說的“ 磨 自 1980 世紀 XNUMX 年代初以來，一直是法羅群島的「眼中釘」。

CPWF UK 已連續第九年開展反磨 血腥峽灣行動，去年沃森再次航行 約翰·保羅·德約里亞 進入法羅群島水域反對狩獵。

該組織呼籲丹麥立即釋放他並拒絕日本的引渡請求，目前已有超過82,000人 簽署請願書.

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