冰島取消長鬚鯨捕獵活動

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冰島已取消 2025 年的長鬚鯨捕獵活動，這是該國連續第二年禁止捕殺長鬚鯨，環保人士對此感到欣慰。

「今年夏天將不會再有長鬚鯨被獵殺——這可能是冰島捕鯨業終結的開始，」鯨魚和海豚保護組織評論道（WDC).

Hvalur hf 是冰島迄今最大的捕鯨公司，政府授權該公司每季可以捕殺 200 多頭長鬚鯨，但市場條件似乎並非如此。

該公司首席執行官克里斯蒂安·洛夫特森 (Kristján Loftsson) 表示：“鑑於目前的經濟形勢，Hvalur hf 別無選擇，只能繼續停靠，等待更好的時機。” “明年我們將重新評估情況。”

洛夫森表示，他的公司將世界上大部分地區不想要的鯨肉賣給了日本，但由於日本的通貨膨脹，鯨肉貿易在經濟上變得不可行。

“巨大的勝利”

保羅沃森船長基金會（CPWF）表示：“這一決定標誌著鯨魚保護的巨大勝利，尤其是在即將卸任的冰島總理於去年冬天發布一項為期五年的捕鯨許可證並引發爭議之後。” 又名 海王星的海盜.

過去 40 年來，沃森和他領導的團體一直積極反對冰島人捕獵長鬚鯨和小鬚鯨。

2023 年，在活動人士指控 Hvalur 捕鯨活動違反了該國的動物福利法之後，冰島漁業部暫停了捕鯨活動，但隨後又允許在更嚴格的條件下恢復捕鯨活動。

CPWF 認為，Hvalur 的最新決定也與日本捕鯨者在其本土海域恢復捕撈長鬚鯨有關，同時有報道稱，日本政府向其冰島鯨肉主要進口商提供的補貼未能兌現。

「我們原以為今年的捕殺行動不會進行，但我們很高興看到這一行動變成了現實，拯救了多達 209 頭長鬚鯨，」Neptune’s Pirates UK 首席營運長 Rob Read 說道。 “但政府不能繼續拖延。冰島政客們是時候傾聽公眾的聲音，徹底終止捕鯨了。”

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