「愚人的淘金熱」：專家警告深海採礦已經過時

根據報道，美國川普政府正考慮發布行政命令，藐視國際共識，開放深海採礦。但包括世界最深海底探險家維克托·韋斯科沃在內的專家表示，此舉是愚蠢的經濟行為，是追逐「愚人的黃金」。

政府命令將允許向公司頒發在國際水域進行深海採礦的許可證——這違反了負責監管公海採礦活動的機構國際海底管理局（ISA）的要求。

海洋保護活動人士認為，雖然這種舉動類似於海盜行為並且會破壞環境，但它也是基於有缺陷的商業案例。

Caladan Capital 的創始人兼首席執行官，退役海軍軍官、飛行員和海底探險家維斯科沃解釋說：“深海採礦在技術上極具挑戰性，破壞性極大，對全球生產沒有意義，而且對於十年前存在的電池金屬問題來說，這是一種非常昂貴、財務風險很高的解決方案。”

Victor Vescovo 與 Dawn Wright 博士一起「造訪世界底部」（卡拉丹海洋）

在眾多潛水器駕駛成就中，韋斯科沃進行了歷史上最深的載人潛水，到達了馬裡亞納海溝挑戰者深淵，深度為 10,928 米，他也是第一個到達地球五大洋最深處的人。

全球供應過剩

其他反對者則聲稱，深海採礦將給美國帶來經濟困難和地緣政治損害，而沒有帶來任何明顯的利益。加州大學聖塔芭芭拉分校教授、加州大學柏克萊分校兼任教授道格拉斯·麥考利博士表示：“這是在尋找愚人的黃金。”

麥考利說：「近年來，由於傳統採礦導致全球供應過剩以及電池化學技術的創新，深海礦物和金屬的市場價格急劇下降。」 「這可能是地球上迄今為止開採的最昂貴的鈷和鎳。

「這些趨勢在一定程度上是由電動車市場需求下降所驅動的，而電動車市場越來越依賴電池——例如，許多特斯拉車型使用的 LFP 電池——這些電池不需要難以獲得的昂貴金屬。

「為這些新電池設計的超快速充電站的新創新，例如[中國電動車製造商]比亞迪最近宣布的充電站可以在短短五分鐘內增加400公里的續航里程，可能會進一步確保這些不需要海洋金屬的新電池的主導地位。

比亞迪刀片電池技術

「另一個挑戰可能是，鑑於新發現的這些礦物的放射性，美國可能不願意將這些物質運抵美國港口，」MacCauley 總結道。採礦產生的有毒物質的釋放可能透過海鮮污染危害全球公眾健康。

海洋生態系統

國際法律專家、聯合國海洋法理事會政策顧問鄧肯·柯里補充道：“深海是人類的共同遺產，單方面開採深海將嚴重違反《聯合國海洋法公約》，該公約 40 多年來為海洋治理提供了穩定。” 深海養護聯盟 （DSCC），這強化了這樣的觀點：為了擊敗俄羅斯和中國等競爭對手，將對脆弱的海洋生態系統和海洋健康造成無法彌補的損害。

「每個國家、每個人都會遭受其後果，」柯里說。 「它不會產生承諾的利潤或特許權使用費，不會解決它聲稱的環境和安全問題，而且會摧毀數萬平方公里的原始海底——這證明它是行不通的。”

「金屬公司在監管真空中承諾監管確定性，」海洋保護政策專家、《 深海採礦不值得冒險。 “唯一可以確定的是，海底採礦仍然是一種未經測試、成本極其高昂的獲取我們已經通過創新獲得的礦物的方式。”

DSCC代表不同的活動機構，對3月底在法國主辦的高層峰會上發表的《SOS海洋峰會宣言》中提出的暫停深海採礦的呼籲表示歡迎。

該宣言敦促國際海底管理局各國與全球科學共識保持一致，至少在 10 至 15 年內（或直到獲得足夠的知識以做出明智的決策）暫停所謂的「破壞性產業」。

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