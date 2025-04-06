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「愚人的淘金熱」：專家警告深海採礦已經過時

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隨著美國考慮採取行動，深海採礦的前景是否已經黯淡？ （綠色和平組織）
隨著美國考慮採取行動，深海採礦的前景是否已經黯淡？ （綠色和平組織）

根據報道，美國川普政府正考慮發布行政命令，藐視國際共識，開放深海採礦。但包括世界最深海底探險家維克托·韋斯科沃在內的專家表示，此舉是愚蠢的經濟行為，是追逐「愚人的黃金」。

政府命令將允許向公司頒發在國際水域進行深海採礦的許可證——這違反了負責監管公海採礦活動的機構國際海底管理局（ISA）的要求。 

海洋保護活動人士認為，雖然這種舉動類似於海盜行為並且會破壞環境，但它也是基於有缺陷的商業案例。

Caladan Capital 的創始人兼首席執行官，退役海軍軍官、飛行員和海底探險家維斯科沃解釋說：“深海採礦在技術上極具挑戰性，破壞性極大，對全球生產沒有意義，而且對於十年前存在的電池金屬問題來說，這是一種非常昂貴、財務風險很高的解決方案。” 

道恩·賴特博士和維克多·維斯科沃
Victor Vescovo 與 Dawn Wright 博士一起「造訪世界底部」（卡拉丹海洋）

在眾多潛水器駕駛成就中，韋斯科沃進行了歷史上最深的載人潛水，到達了馬裡亞納海溝挑戰者深淵，深度為 10,928 米，他也是第一個到達地球五大洋最深處的人。 

全球供應過剩

其他反對者則聲稱，深海採礦將給美國帶來經濟困難和地緣政治損害，而沒有帶來任何明顯的利益。加州大學聖塔芭芭拉分校教授、加州大學柏克萊分校兼任教授道格拉斯·麥考利博士表示：“這是在尋找愚人的黃金。”

麥考利說：「近年來，由於傳統採礦導致全球供應過剩以及電池化學技術的創新，深海礦物和金屬的市場價格急劇下降。」 「這可能是地球上迄今為止開採的最昂貴的鈷和鎳。

「這些趨勢在一定程度上是由電動車市場需求下降所驅動的，而電動車市場越來越依賴電池——例如，許多特斯拉車型使用的 LFP 電池——這些電池不需要難以獲得的昂貴金屬。

「為這些新電池設計的超快速充電站的新創新，例如[中國電動車製造商]比亞迪最近宣布的充電站可以在短短五分鐘內增加400公里的續航里程，可能會進一步確保這些不需要海洋金屬的新電池的主導地位。 

比亞迪刀片電池技術
比亞迪刀片電池技術

「另一個挑戰可能是，鑑於新發現的這些礦物的放射性，美國可能不願意將這些物質運抵美國港口，」MacCauley 總結道。採礦產生的有毒物質的釋放可能透過海鮮污染危害全球公眾健康。

海洋生態系統

國際法律專家、聯合國海洋法理事會政策顧問鄧肯·柯里補充道：“深海是人類的共同遺產，單方面開採深海將嚴重違反《聯合國海洋法公約》，該公約 40 多年來為海洋治理提供了穩定。” 深海養護聯盟 （DSCC），這強化了這樣的觀點：為了擊敗俄羅斯和中國等競爭對手，將對脆弱的海洋生態系統和海洋健康造成無法彌補的損害。

「每個國家、每個人都會遭受其後果，」柯里說。 「它不會產生承諾的利潤或特許權使用費，不會解決它聲稱的環境和安全問題，而且會摧毀數萬平方公里的原始海底——這證明它是行不通的。”

「金屬公司在監管真空中承諾監管確定性，」海洋保護政策專家、《 深海採礦不值得冒險。 “唯一可以確定的是，海底採礦仍然是一種未經測試、成本極其高昂的獲取我們已經通過創新獲得的礦物的方式。”

DSCC代表不同的活動機構，對3月底在法國主辦的高層峰會上發表的《SOS海洋峰會宣言》中提出的暫停深海採礦的呼籲表示歡迎。 

該宣言敦促國際海底管理局各國與全球科學共識保持一致，至少在 10 至 15 年內（或直到獲得足夠的知識以做出明智的決策）暫停所謂的「破壞性產業」。 

也在 Divernet 上： Vescovo 的下一步到底是什麼？, 韋斯科沃潛入世界上最深的沉船美國 塞繆爾·B·羅伯茨, 最深船潛水創造歷史, 捕鯨國家第一個啟用深海採礦

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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