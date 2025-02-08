法國最後一隻圈養虎鯨面臨不確定的命運

法國最後兩隻圈養虎鯨仍被關押在一所最近關閉的設施中，現在面臨著被轉移到加那利群島動物園的前景，活動人士指責該動物園在虎鯨福利和死亡率方面記錄不佳。

Wikie 和她倖存的兒子 Keijp 目前仍留在法國南部的昂蒂布海洋公園。根據法國 2021 年通過的一項禁止在法國飼養和展示圈養鯨魚和海豚的法律，該設施最終於 XNUMX 月關閉。

這些海豚一直生活在海豚館的水箱中，海豚館最初希望將它們賣給日本神戶須磨海洋世界，希望將它們分開並用於繁殖。法國政府聽取了「無海豚館歐洲」（DFE）等活動人士的建議，阻止了這次轉移。

DFE 一直在遊說政府允許將虎鯨轉移到加拿大鯨魚保護區計畫海濱保護區的更自然的環境中，但它的請求現在已被正式拒絕。它擔心這些虎鯨會被送往加那利群島特內裡費島的鸚鵡園動物園 (LPZ)——它也對那裡很不尊重。

無海豚館的歐洲 是一個由海洋哺乳動物科學家、動物福利專家、環保人士、非政府組織、個人成員和顧問組成的國際聯盟，致力於終止歐洲鯨類圈養現象。

DFE 主席兼董事 Margaux Dodds 海上連接表示，她想了解法國政府為何做出如此草率的決定，因為遷移虎鯨的法定最後期限是 2026 年 XNUMX 月。

飼養記錄不佳

多茲稱鸚鵡園動物園「對虎鯨的飼養記錄很差」。自 2021 年以來，已有四頭虎鯨死亡，壽命大大短於野生虎鯨的平均壽命，其中包括一頭名叫烏拉 (Ula) 的三歲虎鯨。第五隻名叫維姬（Vicky）的熊貓於2013年過世，享年10個月。

據稱，LPZ 的虎鯨也表現出壓力的跡象，包括因反覆摩擦水箱側面和咬金屬門而導致牙齒磨損和斷裂。

多茲表示，LPZ 的業績記錄已有據可查。 「據稱，該動物園非常熱衷於繁殖虎鯨，並表示將利用 Wikie 和 Keijo 作為繁殖計劃的一部分，並使用人工授精技術來確保這一結果，」她說。

“隨著場館的關閉，最後一代圈養鯨魚和海豚比以往任何時候都更加重要。”

「液化石油氣加工區空間不足也令人擔憂，因為這裡的儲槽比已關閉的昂蒂布工廠的儲槽小，」多茲說。 “再增加兩隻虎鯨將會使所有相關動物的壓力水平進一步增加。”

表演和技巧

「有證據表明，虎鯨和其他鯨類動物的健康和福祉在圈養環境中受到嚴重損害，」獸醫馬克瓊斯博士說，他是 生而自由基金會。 「他們被迫表演的節目和技巧沒有任何教育或保護價值。

「法國當局採取了進步的、受歡迎的措施，終止了鯨類的圈養展示。他們現在必須為該國剩餘的圈養動物尋求最好的解決方案，從 Wikie 和 Keijo 開始。把它們送到鸚鵡園只會加劇它們的痛苦。

迪韋爾內特 已要求鸚鵡園動物園對批評作出回應，但尚未收到回應。然而，動物園堅持虎鯨、海豚和海獅為觀眾表演是為了動物的最大利益：

報告指出：“訓練參加表演的動物所涉及的體力活動和心理挑戰對於保持它們的健康和最佳狀態至關重要。” 「他們的活動與獲得獎勵有關，就像自然界中發生的情況一樣：努力會得到營養的回報。

「表演中的動作都是野外自然發生的行為，並向公眾展示，以激發人們對動物的熱情。這是激發人們興趣和促進對這些物種在野外生存的承諾的另一種重要方式。

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