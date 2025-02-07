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圖畫小說聚焦在幽靈網潛水

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圖像小說《阿里阿​​德涅的線》

「健康海洋」基金會製作了一部短篇圖像小說，該基金會致力於透過清理、教育和宣傳活動來保護海洋。

其目的是針對年輕觀眾，突顯該組織的主要使命——解決海洋垃圾問題，特別強調幽靈漁網問題。 

阿里阿德涅的線：深海傳說，可以讀取 這裡，由義大利插畫家 Pastoraccia 創作， 又名 由亞歷山德羅·帕斯托雷 (Alessandro Pastore) 執導，講述了一位年輕的水下攝影師揭開二戰沉船被鬼網纏住之謎的故事。

這個主題的靈感來自古代神話中的阿里阿德涅，她用她的線引導忒修斯走出迷宮，同時也受到了 2024 年地中海沉船網清理任務“深藍遺產”的啟發。 幽靈潛水、水下遺址記錄學會和 DWS。

YouTube視頻

健康海洋組織在談到這個新項目時表示：“通過引人入勝的敘述，我們旨在強調清理、教育和防止海洋污染的使命，同時頌揚海洋的恢復力和它的故事。”

“隨著 阿里阿德涅的線索《健康海洋》首次嘗試用圖畫講述故事的藝術，將歷史和環保意識交織在一起。

健康的海洋 該公司表示，雖然其核心重點仍然是海洋保護，但其參與回收的所有尼龍網和其他廢物均由創始合作夥伴 Aquafil 收集，以製造新的紡織紗線和尼龍材料，用於生產永續產品。

也在 Divernet 上： 潛水員清理幽靈養魚人留下的殘骸, 幽靈潛水重回伊薩卡, 健康海洋組織從伊薩卡清除了 76 噸垃圾

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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