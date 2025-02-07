圖畫小說聚焦在幽靈網潛水

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「健康海洋」基金會製作了一部短篇圖像小說，該基金會致力於透過清理、教育和宣傳活動來保護海洋。

其目的是針對年輕觀眾，突顯該組織的主要使命——解決海洋垃圾問題，特別強調幽靈漁網問題。

阿里阿德涅的線：深海傳說，可以讀取 這裡，由義大利插畫家 Pastoraccia 創作， 又名 由亞歷山德羅·帕斯托雷 (Alessandro Pastore) 執導，講述了一位年輕的水下攝影師揭開二戰沉船被鬼網纏住之謎的故事。

這個主題的靈感來自古代神話中的阿里阿德涅，她用她的線引導忒修斯走出迷宮，同時也受到了 2024 年地中海沉船網清理任務“深藍遺產”的啟發。 幽靈潛水、水下遺址記錄學會和 DWS。

健康海洋組織在談到這個新項目時表示：“通過引人入勝的敘述，我們旨在強調清理、教育和防止海洋污染的使命，同時頌揚海洋的恢復力和它的故事。”

“隨著 阿里阿德涅的線索《健康海洋》首次嘗試用圖畫講述故事的藝術，將歷史和環保意識交織在一起。

健康的海洋 該公司表示，雖然其核心重點仍然是海洋保護，但其參與回收的所有尼龍網和其他廢物均由創始合作夥伴 Aquafil 收集，以製造新的紡織紗線和尼龍材料，用於生產永續產品。

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