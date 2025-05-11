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愛登堡影片嚴厲譴責 MPA 拖網捕撈行為

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大衛愛登堡爵士（Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios）
大衛愛登堡爵士（Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios）

環保人士呼籲大眾支持這部震撼人心的新劇情片所傳達的訊息 大衛愛登堡的海洋該片剛在全球影院上映，同時也在 Disney+、國家地理和 Hulu 上播放。

紀錄片預告片中預覽的底拖網捕撈對海洋生物和海底本身的破壞的震撼鏡頭已經被廣泛觀看 網上

電影製作人表示，底拖網捕魚會穿過海底棲息地，攪起淤泥，釋放碳，並無差別地捕捉海洋生物。他們希望透過高清鏡頭揭露這種破壞，激勵觀眾採取行動。

現年 99 歲的愛登堡在影片中說道：“很難想像還有比這更浪費的捕魚方式。” “全球許多所謂的海洋保護區（MPA）仍然允許底拖網捕魚，更令人震驚的是，政府還為這種捕魚活動提供補貼。很少有地方能免受這種捕撈活動的影響——包括我自己的國家，幾乎沒有任何地方。”

YouTube視頻

從太空看到的線條

Oceana UK 的一份報告發現，光是英國國內近海海洋保護區在 33,000 年就經歷了超過 2023 小時的底拖網捕魚。

據美國國家地理學會稱，全球每年都會有一塊面積幾乎相當於亞馬遜雨林的海域被拖網捕撈，同一區域的海床會被反覆拖網捕撈。 原始海洋並補充說，從太空中也能看到海底拖網捕魚在海底留下的痕跡。

一項研究 性質 發現，透過底拖網捕撈所釋放的二氧化碳年排放量與每年的二氧化碳排放量相當。2 來自全球航空業。另一項研究 海洋科學前沿 得出的結論是，超過一半的二氧化碳2 底拖網捕撈產生的污染物將在九年內到達地球大氣層。

這反映在最近對歐洲水域（歐盟、英國、挪威和冰島）底拖網捕撈的全部經濟成本進行測量的研究中。這顯示這種做法每年造成社會近11億歐元的損失。報告稱，它可能創造就業機會、提供糧食並帶來收入，但整體成本遠遠超過收益。

大衛愛登堡的海洋誘餌球（道格安德森 ©Silverback Films & Open Planet Studios）
大衛愛登堡的海洋誘餌球（道格安德森 ©Silverback Films & Open Planet Studios）

In 海運 阿滕伯勒也強調了鯊魚、鯨魚和磷蝦等物種的困境，強調需要保護全球近三分之一的海洋，使其從過度捕撈和棲息地破壞中恢復過來。

然而，影片採用了更積極的基調，重點講述了海洋生態系統在集體行動的幫助下得以恢復的成功故事。

例如， 加利福尼亞州 以及國際社會禁止捕鯨後鯨魚數量的回升。 

“戰鬥口號”

綠色和平曾描述 海運 這是 2025 月 9 日在尼斯舉行的 XNUMX 年聯合國海洋大會前的「戰鬥口號」。他們和其他環保活動家， 藍色海洋基金會 呼籲各國政府採取有效措施，禁止在海洋保護區內進行底拖網捕魚，以顯示其消除「生態破壞」的決心。

Blue Marine 表示，他們剛剛進行了一項民意調查，結果顯示公眾對海洋保護區內禁止拖網捕魚的支持率“壓倒性”，並希望 海運生動描繪的海底破壞場景將有助於激發公眾輿論。 

「現在我們面臨著我們這個時代最偉大的海洋機會之一——禁止在英國大部分海洋保護區使用底拖網捕魚，其中大部分仍然受到這種破壞性的捕魚方式的影響，」該基金會表示，該基金會與 Oceana 英國 只有一個 被稱為 #底線.

他們和英國綠色和平組織已經致函英國首相基爾·斯塔默，呼籲批准《全球海洋條約》並全面禁止在英國海洋保護區進行底拖網捕魚。正如阿滕伯勒在影片中所說：“如果我們拯救海洋，我們就拯救了我們的世界。”

大衛愛登堡的海洋 是由 Silverback Films 和 Open Planet Studios 聯合製作，Toby Nowlan、Keith Scholey 和 Colin Butfield 執導，Nowlan 製作的一部影片。

也在 Divernet 上： 紙質公園：“三分之二的海洋保護區無效” Netflix 上的大衛阿滕伯勒爵士紀錄片, 馬耳他部長對著鯊魚牙齒掉頭, 塑膠污染的規模被“低估”

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