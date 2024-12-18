回家過聖誕節：丹麥人釋放保羅·沃森

保羅沃森船長即將回家過聖誕節——這位資深的反捕鯨活動人士在監獄服刑五個月後已獲釋，而丹麥正在考慮日本的引渡請求。

昨天（17 月 74 日）傳來丹麥最終拒絕日本要求的消息，這意味著被關押在附近拘留中心的 XNUMX 歲生日的沃森 他被捕的地方 在格陵蘭島努克，他將能夠與法國的家人一起度過節日。

“這一決定標誌著人權、環保活動和反捕鯨運動的重大勝利，” 保羅‧華森船長基金會 自夏季以來，該組織一直在努力爭取其創始人的獲釋。為此，其請願書已獲得超過 125,000 個簽名，並吸引了廣泛的名人支持。

丹麥司法部告訴英國廣播公司，在做出決定時，它考慮了自被指控的罪行發生以來已經過去的時間，以及沃森已經被拘留的五個月。

「有時候，為了表達你的觀點，入獄是必要的，」沃森在獲釋時說道。 「每種情況都提供了機會，這是另一個讓全球關注日本在南大洋保護區非法捕鯨行為的機會。如果我被送到日本，我可能永遠不會回家。我很慶幸那件事沒有發生。

據CPWF稱，沃森因出於政治動機的指控而被拘留，而證據並未徹底審查，並呼籲改革國際執法機制。

目錄 敵對遭遇 堅定使命 冰島鯨魚遭遇挫折

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敵對遭遇

華森於21 月14 日被捕，依據的是國際刑警組織XNUMX 年前從日本發出的通知，該通知源自於華生及其競選團隊與日本捕鯨人員在拍攝《日本捕鯨者》期間發生的敵對衝突。 鯨魚戰爭 南極海域動物星球的電視劇。

被捕時，這位加拿大裔美國活動人士正乘坐 CPWF 船隻前往太平洋 John Paul DeJoria 執行反捕鯨任務，在格陵蘭停留只是為了加油。

法羅群島警方已引起丹麥注意他的行蹤，法羅群島與日本、挪威和冰島一樣，是 21 世紀仍在捕鯨的異常國家之一。

丹麥警方在介入逮捕之前，一直追蹤這艘船從都柏林前往丹麥自治領格陵蘭。據該基金會稱，9月下旬，日本海上保安廳派出一名官員前往丹麥，親自要求引渡沃森。

保羅·沃森上尉 (CPWF)

堅定使命

「沃森船長的拘留讓人們關注正在進行的事件 問題 日本非法捕鯨活動”，CPWF 表示。 「儘管有國際條約和規定，日本還是透過建造捕鯨島恢復了公海捕鯨活動。 金剛丸，一艘價值 47 萬美元的工廠加工船於 XNUMX 月下水，旨在瞄準受到威脅的目標 鰭 鯨魚。

「隨著沃森船長的回歸，我們比以往任何時候都更有動力繼續為我們的海洋而戰，並確保我們的使命堅定不移，」基金會首席執行官奧馬爾·托德說道，他的聯合創始人被釋放時他也在場。

「華森船長的獲釋證明了那些捍衛環境的人們的承諾。當他與家人、朋友和支持者團聚時，他仍然堅定地履行保護海洋生物的使命。

沃森是綠色和平組織的創始成員和董事。 1977 年，他離開並成立了海洋守護者保護協會，並於 2022 年離開該協會，與托德一起創辦了 CPWF。

他被《20世紀20位環保英雄》評為XNUMX世紀XNUMX位環保英雄之一。 Time 2000 年，兩年後入選華盛頓特區的美國動物權名人堂。 2012年，他成為繼雅克·庫斯託之後第二位榮獲儒勒·凡爾納獎的人，該獎項旨在表彰環保人士和冒險家。

冰島鯨魚遭遇挫折

6 月XNUMX 日，對於沃森來說，在他仍處於鎖定狀態期間，傳來了不受歡迎的消息，冰島代理漁業部長Bjarni Benediktsson 授予了未來五年的兩張捕鯨許可證，授權Christian Loftsson旗下的Hvalur 和Tjaldtangi 公司捕獵瀕臨絕種的鯨魚。 鰭 和小鬚鯨。

「冰島腐敗的看守政府更關心的是回報克里斯蒂安·洛夫特森的血汗錢所支付的政治恩惠，而不是保護世界海洋中的瀕臨滅絕物種和維護國際海洋哺乳動物保護法，」CPWF活動主任洛基·麥克萊恩表示。

「今年夏天我們將在那裡捕鯨，以結束哈瓦魯爾的北大西洋鯨類死亡機器」。

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