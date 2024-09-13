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潛水員如何支援世界蝠鱝日

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海洋蝠鱝和科考船，馬爾地夫 Fuvahmulah（西蒙·希爾本）
海洋蝠鱝和科考船，馬爾地夫 Fuvahmulah（西蒙·希爾本）

世界蝠鱝日將於17 月XNUMX 日星期二回歸，旨在慶祝蝠鱝潛水員喜愛觀賞的大蝠鱝並提高人們對其所面臨威脅的認識，英國慈善機構Manta Trust 表示希望讓蝠鱝成為熱門話題# worldmantaday

該信託基金表示，2024 年的主題是「講故事的力量」。 「我們相信，每個軼事都描繪了一幅圖畫，每個故事都能引起共鳴，每個敘事都能呼應保護世界上壯麗的蝠鱝的迫切呼聲。 

「故事可以激勵世界各地的人們，讓看不見的變得可見，讓消極變得積極，化恐懼為奇蹟，化無知為理解……每個故事都很重要——讓我們讓它們被聽到！ 」

世界蝠魟日：馬爾地夫的礁蝠鱝（Simon Hilbourne）
馬爾地夫的礁蝠鱝（Simon Hilbourne）

曼塔信託基金 正在與 海洋文化生活 與專家 Jasmine Corbett 和 Francesca Page 一起舉辦長達一小時的保護故事研討會和互動問答環節。可以透過 info@mantatrust.org 提前提交問題。 

該研討會原定於 11 月 6 日在 Facebook 舉行，現已移至英國夏令時間今晚（13 月 XNUMX 日）下午 XNUMX 點舉行。 Zoom.

同時，可以在蝠鱝信託基金上查看蝠鱝保護團隊的視覺故事 YouTube頻道，這是短 視頻 來自厄瓜多、馬庫努杜島、馬爾地夫北部、加勒比海地區和紐西蘭的系列。 

一系列新的可下載資源，包括社交媒體帖子和海報，可在 世界蝠鱝日網站 用於在個人和專案社交媒體平台上分享，或在活動開始前和當天在公共場所進行宣傳。

除了參加保護故事研討會之外，蝠鱝信託基金會還建議了另外五種參與蝠鱝保育的方法：

1 向研究小組提交蝠鱝 ID 照片

2 在社交媒體上分享最喜歡的蝠鱝照片和視頻

3 減少個人海鮮消費，只吃可持續來源的物種

4 支持蝠魟慈善機構，例如 曼塔信託基金 和研究小組

5 做一個負責任的遊客，在與蝠鱝一起游泳或潛水時遵守當地的行為準則

也在 Divernet 上： 哪裡可以找到 22,300 隻巨型蝠鱝, 潛水員應注意牛仔蝠鱝指南, 菲律賓發現的 4 個蝠魟熱點, 如何與世界上最大的蝠鱝一起潛水

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@ValTaylor7 #askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），在幾次潛水中我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，並且我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議 Val #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----- -------------------------------------------------- ---------------------------- 我們的網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟隨社交媒體上的美國臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www. scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 2:00 介紹 00:00 問題 50:01 回答

@ValTaylor7
#askMark 你好，馬克，我是一名新獲得認證的潛水員，已經完成了 10 次潛水（全部使用租用的裝備），有幾次潛水我的下巴已經鎖住了。如果長時間浮潛有時也會發生這種情況，所以我想知道這是否是由於第二階段的重量或不太舒適的咬嘴造成的。如果它是吸嘴，而我得到了一個適合我的好吸嘴（有什麼建議嗎？），當我租用裝備時，潛水中心通常會更換它們嗎？感謝您的任何建議
瓦爾
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如何預防下顎疲勞？ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark 當同時使用 AI 發射器和 SPG 潛水時，AI 發射器使用左肩上的 HP 端口，因此它與潛水電腦位於同一側，如何佈置 SPG 的軟管？ SPG 軟管來自右側 HP 端口，但仍需要位於左側大腿 D 形環上，這是否有問題？或者您會建議將潛水電腦放在右手上嗎？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@lyudmilbozadzhiev5169
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我可以在潛水電腦的遠端安裝發射器嗎？ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

本週在播客中，詹姆斯龐德向 RNLI 捐贈了限量版摩托車，英國 Sub Aqua 俱樂部要求潛水員準備在 1228171 月清潔我們的海洋。顯然，我們所有人都是極限運動者，因為水肺潛水在人們想嘗試的極限運動民意調查中名列第一，但不要認為他們會嘗試 https://www.scubadivermag.com/daniel -craig- donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www. scubdivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https:// /www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list / https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https:/ /www.garmin.com/en-GB/p/010/pn/02905-11 -8 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-顯示-to-fenix-XNUMX-series-its-most-capable-lineup-of- premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/ scubapro-s-tek-laptop-backpack-black 成為粉絲：https://www. scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------ --------------------- ----------------------------- --------------------- ------ 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示和建議，水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水秀網站： https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告- ------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 跟著我們社群媒體臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba 合作.com 和 https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

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水肺潛水在極限運動名單上排名第一#scuba #news #podcast

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