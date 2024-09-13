潛水員如何支援世界蝠鱝日

世界蝠鱝日將於17 月XNUMX 日星期二回歸，旨在慶祝蝠鱝潛水員喜愛觀賞的大蝠鱝並提高人們對其所面臨威脅的認識，英國慈善機構Manta Trust 表示希望讓蝠鱝成為熱門話題# worldmantaday

該信託基金表示，2024 年的主題是「講故事的力量」。 「我們相信，每個軼事都描繪了一幅圖畫，每個故事都能引起共鳴，每個敘事都能呼應保護世界上壯麗的蝠鱝的迫切呼聲。

「故事可以激勵世界各地的人們，讓看不見的變得可見，讓消極變得積極，化恐懼為奇蹟，化無知為理解……每個故事都很重要——讓我們讓它們被聽到！ 」

馬爾地夫的礁蝠鱝（Simon Hilbourne）

曼塔信託基金 正在與 海洋文化生活 與專家 Jasmine Corbett 和 Francesca Page 一起舉辦長達一小時的保護故事研討會和互動問答環節。可以透過 info@mantatrust.org 提前提交問題。

該研討會原定於 11 月 6 日在 Facebook 舉行，現已移至英國夏令時間今晚（13 月 XNUMX 日）下午 XNUMX 點舉行。 Zoom.

同時，可以在蝠鱝信託基金上查看蝠鱝保護團隊的視覺故事 YouTube頻道，這是短 視頻 來自厄瓜多、馬庫努杜島、馬爾地夫北部、加勒比海地區和紐西蘭的系列。

一系列新的可下載資源，包括社交媒體帖子和海報，可在 世界蝠鱝日網站 用於在個人和專案社交媒體平台上分享，或在活動開始前和當天在公共場所進行宣傳。

除了參加保護故事研討會之外，蝠鱝信託基金會還建議了另外五種參與蝠鱝保育的方法： 1 向研究小組提交蝠鱝 ID 照片 2 在社交媒體上分享最喜歡的蝠鱝照片和視頻 3 減少個人海鮮消費，只吃可持續來源的物種 4 支持蝠魟慈善機構，例如 曼塔信託基金 和研究小組 5 做一個負責任的遊客，在與蝠鱝一起游泳或潛水時遵守當地的行為準則

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